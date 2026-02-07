藥物斷捨離 守護長輩用藥安全

醫師鄭以信提醒，春節期間慢性病藥物應依醫囑服藥，不任意中斷，穩定血壓、血糖才能安心過年。

（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

農曆春節是長者健康「高風險空窗期」。醫師提醒，過年期間作息變動大，加上長輩普遍存在藥品管理不當的問題，以及過年不吃藥的傳統觀念，常讓慢性病控制出現破口。建議子女返鄉首要陪爸媽來場「藥物斷捨離」，守護長輩在春節期間的用藥安全。

衛福部台北醫院家庭醫學科醫師鄭以信表示，門診觀察發現，春節期間長輩最常出現的健康問題多源自於用藥混亂。許多長者同時患有心血管疾病、高血壓、糖尿病或退化性關節炎，長期在不同科別領藥，甚至自行至藥局購買或親友鄰里推薦的成藥，導致家中的藥袋堆積如山、藥物來源複雜，常混淆藥物用途與吃法。

最常見的風險包括「藥物重疊」重複領取藥效相近的藥物；「管理不當」因藥袋太多而漏吃或重複吃藥；「保存過期」因惜物心理保留過期藥物以備不時之需，反而增加副作用或藥物交互作用的風險。

常有長輩因「過年吃藥不健康」的迷思，擅自減藥或停藥。然而，慢性病藥物若突然中斷，可能導致血壓、血糖失控，嚴重時甚至會引發中風、心肌梗塞等急性併發症。

她建議子女返鄉團圓時協助長輩進行3個簡單卻關鍵的「用藥健康檢核」：

1.藥箱大掃除：集中所有藥袋，檢視是否有重複藥物、是否在有效期限內，果斷丟棄過期或受潮變質的藥品；若發現藥名相似卻包裝不同，可協助清楚標註用途避免誤服。

2.確認服藥認知：耐心詢問長輩是否清楚每一種藥物的作用以及服用方式，如飯前、飯後或睡前服用，可善用分裝藥盒將1週藥量依時段分裝，減輕長輩的記憶負擔。

3.提前規劃年後回診：確認追蹤檢查或領藥時間，提醒長輩慢性病控制不能放假，需長期穩定服藥；若藥物種類複雜，可至家醫科由醫師協助進行長期的藥物整合計畫。