「藥物過敏」好了就算了？醫曝「自體免疫疾病風險增5.6倍」：出現3症狀快篩紅斑性狼瘡、乾燥症
很多人都曾有「藥物過敏」經驗，但要注意的是，抗癲癇藥、抗生素與止痛藥等特定藥物，有可能引發嚴重的藥物過敏─「史帝文強生症候群」與「毒性表皮溶解症」，死亡率最高達50%，不可不慎。
不僅如此，臺中榮總研究團隊發現，患者就算治癒後，仍將面臨長期的免疫系統危機。其中乾燥症機率增加5.3倍，罹患紅斑性狼瘡機率則達14.8倍，且發病後第一年內罹患紅斑性狼瘡的風險更飆升逾180倍。醫師呼籲，一旦曾罹患上述病症，後續出現「乾」、「痛」、「疲倦」等症狀，務必要做自體免疫疾病篩檢。
急性過敏風暴後，仍陷長期免疫系統危機
50歲的江小姐17年前因婦科感染服用抗生素，引發罕見且嚴重的藥物過敏─史帝文強生症候群（Stevens-Johnson syndrome, SJS），全身出現紅疹與水泡，住院治療1週，症狀緩解後才出院。但不久之後，她出現全身疼痛、眼乾及口乾等症狀，雙眼幾乎無法分泌淚液，確診乾燥症，所幸及早診斷治療、控制病情，持續追蹤照護中。
史帝文強生症候群與毒性表皮溶解症（toxic epidermal necrolysis, TEN）主要原因是抗癲癇藥、抗生素、止痛藥等特定藥物引發。
台灣每年約有25位SJS病人、10位TEN病人，死亡率分別為20~30%及近50%，病程凶險。過往醫學界認為這兩種疾病僅是短期劇烈過敏反應，但臺中榮總研究團隊透過台灣健保資料庫，分析2002年至2020年全台38萬病患資料發現，急性過敏風暴後，患者面臨長期免疫系統危機。
罹患紅斑性狼瘡風險增14.8倍
臺中榮總研究顯示，曾罹患史帝文強生症候群或毒性表皮溶解症的病人：
●日後罹患自體免疫疾病風險比一般人增加5.6倍；
●其中罹患紅斑性狼瘡機率高達14.8倍，乾燥症機率增加5.3倍。
●值得注意的是，發病後第1年內罹患紅斑性狼瘡的風險飆升逾180倍。
中榮過敏免疫風濕科醫師陳韻文提醒，「史帝文強生症候群」與「毒性表皮溶解症」的病因，與基因遺傳有關，若民眾家族曾有相關病史，可透過基因檢測確認來預防。
而曾經罹患史帝文強生症候群或毒性表皮溶解症的病患，若有持續性乾燥、關節痠痛、皮疹或不明原因疲倦等症狀，務必提高警覺，主動就醫告知個人病史，以利醫師快速釐清病因，守護自身免疫健康。
延伸閱讀：
掉髮、疲倦、發燒、紅疹，紅斑性狼瘡8項警訊！全身症狀圖文解析
坣娜病逝享年59歲！昔受紅斑性狼瘡折磨，淡看病痛「就讓它經過」…最後貼文：別浪費時間執著不好的事
出現「乾、痛、疲倦」快篩檢
臺中榮總研究團隊指出，史帝文強生症候群與毒性表皮溶解症與自體免疫疾病有共同致病機轉，包括T細胞異常活化、特定HLA基因型易感性，會造成免疫系統攻擊自身。
研究發現，這兩種疾病即使發作後超過9年，患者發生自體免疫疾病的風險仍持續偏高，突破過去單純視為短期反應的觀念，為臨床醫師提供重要疾病預警訊號。
這項研究已發表於國際過敏與臨床免疫領域排名第1的期刊《Allergy》，是全球首篇以大數據分析探討史帝文強生症候群、毒性表皮溶解症與自體免疫疾病風險關聯的研究。
陳韻文提醒，臨床未來面對史帝文強生症候群與毒性表皮溶解症病人，應於其急性期恢復後提供定期自體免疫疾病篩檢建議，特別是出現「乾」、「痛」、「疲倦」等非特異症狀者，建議進行紅斑性狼瘡相關抗核抗體（ANA）、乾燥症相關 SSA 抗體與類風濕因子（RF）等免疫檢查，以利早期發現與治療。
此外，跨科別合作也至關重要。皮膚科醫師是第一線辨識與處理史帝文強生症候群、毒性表皮溶解症的關鍵角色，風濕科醫師則負責長期追蹤與免疫調控。建立穩固的轉診與合作機制，方能保障病患長期免疫健康。
中榮數位醫學部主任、過敏免疫風濕科專家陳信華指出，目前臺灣乾燥症的發生率約為每十萬人有6人，治療方式以外用藥與口服藥為主，亦有臨床試驗進行中。建議及早就醫，可有效緩解症狀並提升生活品質。
