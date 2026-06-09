藥物韌性推動委員會盤點關鍵藥物 衛福部年底前提專法草案

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衛福部長石崇良。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕近年來國際情勢動盪，為強化我國藥品供應韌性，衛福部近期成立「藥品韌性推動委員會」並召開首次會議，後續將以每1季召開1次會議的步調追蹤相關工作進度。衛福部長石崇良說，衛福部希望年底前可以提出藥物韌性專法草案，另也將由委員會盤點「關鍵藥物」清單，並研議調整相關藥價制度。

石崇良表示，行政院去年核定「國家藥物韌性整備計畫」，4年提供240億經費，衛福部也依據計畫內容成立「藥品韌性推動委員會」，並於首次會議中按照國藥國造、國藥國用、智慧調度、法規調整、國際合作等5大策略方向，分為5個工作小組推動相關作業。

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針對委員會5大策略方向，石崇良解釋，過去食藥署曾盤點500多項基礎藥品，而委員會依據國人常用、藥證較少、可供應來源較集中、有寡占情況，或長期仰賴專案進口的藥品、屬於兒童特殊劑型等原則，盤點出60多項藥物，後續將評估其中供應風險較高、缺藥衝擊大的品項，列入「關鍵藥物」清單，並由經濟部輔導業者落地生產，透過經費挹注等落實國藥國造。

此外，石崇良說，若醫療端不用、藥價沒有足夠的支持，長期仍有斷貨風險，衛福部會盤點健保藥價政策，除今年3月起暫停藥品費用支出目標制(DET)3年外，關鍵藥品相關藥價政策、藥價調整、藥價差限制等，委員會都會進行討論，並修正相關規範，另未來若有藥物供應不穩，也可立刻限縮藥價差。

石崇良也提到，為避免囤藥等情況造成藥品分配失靈，使藥品短缺情況進一步惡化，會從製造端、輸入端、使用端、申報端建立智慧調度系統，並導入人工智慧預警機制，另現行健保制度是「有用才給付」，考量未來若部分藥物需要增加國內儲備量，對於過期報廢部分，需要有基金提供支應業者費用。

另石崇良以梅毒治療用抗生素Penicillin G為例指出，此類藥品歷史悠久，業者因無法拿出原始資料，無法申請我國藥證，也導致藥品常年仰賴專案進口，未來是否可對此類藥品給予特許，需要考慮透過藥物韌性專法處理，衛福部希望年底前可以提出草案。

石崇良也強調，沒有國家可以在地製造所有關鍵藥品，因此未來也需要有區域性合作機制，與友好國家穩定互補。

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