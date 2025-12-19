藥理學家周泰廷專欄／冬季進補不進油！適合現代人的「溫潤型補給」生活哲學

冬天進補對很多人來說是習慣，也是季節儀式感的一部分。

雖然傳統的熱湯、暖補料理能帶來溫度與能量，但現代人的作息、飲食跟過去很不一樣了，如果補得太油、太重口味，反而會讓身體更吃力。

其實，冬季調養的重點不在「吃得多」，而在於讓身體維持穩定節奏、保有舒服的平衡感，選擇清爽暖身的食材、掌握剛剛好的份量，才能真正讓身體在冬天補得輕鬆、不負擔。

溫潤型補給：以平衡為原則

「溫潤型補給」強調循序漸進、兼顧營養與舒適感。

重點在於：

適量攝取食材與營養，不急於一次性大補；

選擇易吸收、富含植物性營養的食物，如全穀、豆類、蔬菜、堅果；

搭配溫熱飲品或湯品，增添身心溫暖感受。

食補其實可以很現代：依體質挑選最適合自己的湯品

每個人身體狀態、生活節奏都不同，冬天想靠暖補調理，其實也要看「體質」來選擇更合適的湯品：

手腳冰冷、容易怕冷的人：選擇溫暖系湯品最適合，例如紅棗桂圓茶、薑絲雞湯，重點在於提供身體一點「暖能量」，但油脂不必太多，清爽最剛好。

容易上火、常覺得口乾舌燥的人：可挑清潤系湯品，像銀耳蓮子湯、菊花枸杞茶，補充植物性的滋養，同時減少油膩負擔，喝起來更舒服。

壓力大、消化不太穩的人：建議選輕盈調理系，例如加入山藥、南瓜、穀物、豆類的湯品，溫和不刺激，幫助身體找回穩定節奏。

暖補的核心其實很簡單：順著自己的體質來，不求猛補，才能真正把身體調整好，迎接冬季。

植物性營養與油脂平衡

除了食補，植物性食材也是冬季溫潤補給的好選擇：

堅果與種子：提供必要油脂與微量營養素，易於吸收；

豆類與穀物：補充植物蛋白與維生素B群，維持能量運作；

蔬菜多樣化：提供膳食纖維與微量元素，幫助循環與消化。

油脂方面建議以植物油為主，如橄欖油、芝麻油、亞麻仁油，避免過量飽和脂肪攝取，維持溫潤而不厚重的感受。

生活節奏：讓身體與心情都溫潤

進補不是單靠飲食，也需要生活習慣配合：

固定作息：順應日照變化，讓身體節奏穩定；

日常運動：伸展、快走或簡單暖身動作，促進循環；

舒適環境：保持室內溫度與濕度，避免乾燥不適。

食補、飲食與生活方式搭配得宜，才能讓「補」變得溫潤而有效。

溫潤系補給，其實是一種生活智慧

「補而不膩、暖而不燥、調而不強」

冬天進補，不需要油到冒光，也不必靠大量食材堆疊。

真正的關鍵在於：依自己的體質挑選合適的暖補食材，並搭配日常節奏。

這樣一來，冬季不但能保持身體的舒服度，

也能讓整體循環、能量狀態更自然、更輕鬆回到平衡。

