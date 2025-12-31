藥理學家周泰廷專欄／為什麼25-40歲更容易累？原來年輕人也有「慢性型疲勞」

都市年輕人的隱形疲勞

走在街上，你是否曾看見二十多歲、三十歲的人，眼神略顯疲憊，手上拿著第三杯咖啡，嘴裡卻抱怨「我怎麼總是累？」這並非少數現象。

隨著工作與生活節奏加快，許多年輕人出現了一種特殊的疲勞模式——「慢性型疲勞」。

它不像傳統疲勞那樣隨年齡自然出現，而是在長期壓力累積下悄悄形成，使體內能量調節提前進入緊繃狀態。即便週末小睡或假期休息，也難以恢復到真正的精神飽滿。

慢性型疲勞的原因

慢性型疲勞與多個身體系統的負荷有關。

長期高壓會使壓力荷爾蒙長時間維持在較高水平，神經系統也一直處於警覺狀態，導致即便睡眠充足，也容易出現睡不深、晨起更累的情況。

自律神經的長期緊繃也會影響消化、肌肉放鬆與專注力，使身體無法真正切換到恢復模式。再加上久坐、飲食不均衡、微量營養素不足等生活習慣，這些因素累積後會放大疲勞感，使精神與身體都悄悄走在超負荷邊緣。

生活調整是改善的關鍵

面對慢性型疲勞，單純休息往往追不上累積多時的耗損！三步驟一起找回能量：

第一步—重建生理節律：固定作息、早晨曬太陽、晚間減少藍光刺激，讓荷爾蒙與能量循環回到自然節奏。

第二步—支持能量代謝的營養攝取：適量蛋白質、B 群、鎂與抗氧化植化素，能幫助身體維持消耗與修復的平衡。

最後一步—建立每日放鬆儀式，例如深呼吸、泡腳或靜坐冥想，不只幫助神經系統回到身體的放鬆系統(副交感神經)，更能循序調理、修復長期累積的壓力與疲勞。

小提醒：若已長期出現嚴重疲勞、心悸胸悶、體重明顯變化或情緒低落，甚至影響到工作效率或人際關係，建議儘早尋求專業醫療或心理諮商協助。

慢慢找回能量，迎接新的一年

慢性型疲勞不是意志力不足，也不是年輕人的「正常狀態」。

關鍵在於察覺身體訊號，理解疲勞成因，並從作息、營養與心理調適三方面慢慢找回自然能量。

就像檢查車輛引擎，先停下來調整每個零件，才能在新的一年裡平穩啟動。

願每位忙碌的年輕人，都能在生活節奏中找到喘息的空間，帶著清醒與精力，走向更加穩健的每一天。

