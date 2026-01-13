藥理學家周泰廷專欄／高齡化社會來臨，為什麼「養肌」成為現代人的必修課？

台灣正式邁入高齡化社會，這不只是一個人口結構的改變，也深刻影響著每一個家庭的生活樣貌。

你可能會發現，身邊的長輩越來越常說：「以前沒這麼容易累」、「怎麼走一走就不想動了」。但事實上，這並不全然是年紀的問題，而是身體「基礎力量」正在慢慢流失。

在藥理與生理學的觀點中，我們越來越清楚一件事：健康老化的關鍵，不只是延長壽命，而是延長行動力。

肌肉，是支撐生活品質的隱形關鍵

多數人對肌肉的印象，還停留在健身房、線條或外表，但肌肉真正的價值，其實藏在每天最平凡的動作裡：

起身、走路、提重物、爬樓梯，甚至是維持身體平衡。

隨著年齡增長，如果活動量下降、飲食攝取不足，肌肉量就可能逐漸減少，影響的不只是體力，還包含行動的自信與生活的自由度。

許多長輩不是「不想動」，而是「動起來沒那麼有力」。

為什麼「養肌」不能等到老了才開始？

從研究角度來看，肌肉並不是用錢就能補回來的組織，而是需要長期累積的成果。

年輕時若長期久坐、缺乏活動，加上飲食精緻化，肌肉刺激不足，到了中年後，就更容易感受到體力下滑。

我常提醒大家，養肌不是為了某一天變強壯，而是為了讓未來的自己「還能自由選擇生活方式」。

養肌，不等於激烈訓練

很多人一提到養肌就卻步，覺得一定要重訓、跑健身房，其實這是最大的迷思。

對多數人來說，肌肉更需要的是「規律」而不是「爆發力」。

日常生活中，可以從以下幾個方向開始：

規律活動：快走、伸展、簡單阻力動作

均衡飲食：攝取足夠蛋白質與天然食材

穩定作息：避免長期熬夜與過度疲勞

這些看似微小的選擇，長期累積下來，就是肌肉最好的養分。

高齡化社會下，每個年齡層都該開始

養肌並不是銀髮族的專利。

對中壯年族群來說，現在開始累積，就是在為未來減少負擔；

對年輕族群而言，建立良好的生活型態，反而能讓體力與狀態更穩定。

在高齡化社會中，真正的健康，不只是「活得久」，而是「活得好、活得動」。

結語

肌肉，是我們與世界互動的橋樑。

從現在開始養肌，不是為了證明自己多強，而是為了讓未來的自己，依然能自由走向想去的地方。

