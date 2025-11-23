藥界倡議擴大國產藥市佔 強化供應韌性因應缺藥
（中央社記者陳婕翎台北23日電）學名藥協會今天提出藥品供應韌性10大建言，其中包括國產學名藥因應缺藥風險。對於醫病反映「學名藥效果不如原廠藥」，衛福部長石崇良表示，應強化「藥品療效不等通報」以及補強臨床證據的配套。
中華民國學名藥協會今天舉行研討會，提出強化藥品供應韌性的國產製藥產業政策10大建言，包含健康台灣推動委員會成立「藥品供應韌性小組」；於「生技醫藥產業發展條例」新增國產製藥專章或制定「藥品供應韌性專法」，落實供藥國家隊。
還有整合必要藥品、特殊藥品、關鍵藥品定義，統一名稱後分級管理；以風險排序必要藥品原料藥清單，推動在地原料藥生產計畫與庫存監控平台；訂定國產學名藥市占率達7成目標，採核備制加速核價與上市；鼓勵醫院採用國產新藥，強化國內用藥自主。
同時針對仰賴進口的過期專利藥品，提出建立去集中化的供應策略以避免缺藥風險；應重新審視藥品專利連結政策，對國產學名藥上市的影響及成效；優化藥品療效不等通報系統，強化醫病對國產學名藥的使用信心。
所謂「學名藥」，是指原廠藥專利期滿後，其他藥廠所生產含有相同主成分、劑型與劑量，並且通過生體相等性試驗核准上市的藥品。
石崇良今天出席研討會提到，推動使用學名藥的關鍵仍在於取得醫師信任並處方使用，如果患者從原廠藥改成學名藥，自覺效果不好，目前做法就是告知醫師，由醫師更換藥品，通常就是換回原廠藥。
「談藥物韌性，不得不談學名藥」，石崇良說，如今台灣龍頭醫院的台大醫院多次公開支持學名藥，時代正在改變，台灣人常認為國外月亮比較圓，偏好美日等國的藥品，但如今「台灣製造」已是國際的精品品牌之一。
石崇良希望強化「藥品療效不等」通報，患者用學名藥效果不如預期，醫療端須主動通報食品藥物管理署，讓中央進行系統性分析，不能只在院內處理；若某學名藥通報過多，廠商要提出臨床證據，或由政府輔導改善。
民眾端也需加強溝通，他說，讓民眾了解學名藥與原廠藥具有相同療效，官方正在設計電子處方箋，標準格式必須載明藥物成分；上路後，民眾透過健保快易通APP的健康存摺，所看到的用藥資訊會更清楚。
他也強調，推動學名藥方向明確，健保自明年起所有癌症用藥都將鼓勵使用學名藥；慢性病用藥出現原廠藥寡占，也會進一步納入學名藥鼓勵政策，以分散風險。必要藥品有學名藥替代性，節省藥費，也確保供應穩定。
此外，明年將討論並訂出新的全民健康保險藥品費用分配比率目標制（DET）規則，對於健保藥品核價的地板價、藥價保護及藥價差會有更明確規範，避免劣幣驅逐良幣。
「相較各國學名藥使用，台灣是不正常的國家」，台大藥學專業學院教授沈麗娟說，台灣前20大銷售藥品多數是已逾專利期，反觀全球前20大銷售藥品多數是專利藥品。建議中央健保署採用以有效成分為基礎的藥品支付制度，不要再分個別廠牌代號，以利推廣學名藥。
沈麗娟認為，除了加強學名藥和生物相似藥品使用，建立客觀評估指標與程序，定期評估政策效果，藥品穩定供應改革方案著眼學名藥、基本藥品及無利可圖藥品，特別是規範合理藥價差範圍，推動學名藥供應企業指標，連動健保藥品支付，對於多供應商學名藥定價進行限縮。（編輯：陳清芳） 1141123
