藥界大師兄是他！000001號證書本尊曝光 竟是張國周強胃散創辦人

生活中心／綜合報導

近日有網友在社群平台Threads分享驚人發現，台灣「藥字第000001號」證書的持有人，正是家喻戶曉的「張國周強胃散」創辦人張國周。這張發於1946年的證書，不僅揭露其藥界「大師兄」的地位，更曝光他畢業於東京藥科大學的學霸背景與書法才華，引發網路熱議。

每一位藥師在執業時都會擁有一組專屬的證書字號，這串數字代表著專業資格的排序。近日，一名藥師網友在當紅社群平台「Threads」上發文分享冷知識，他秀出自己「第035083號」的證書，並拋出一個懸念：「大家知道台灣藥界傳說中的『藥字第000001號』究竟是何方神聖嗎？」

廣告 廣告

答案揭曉後讓大批網友驚嘆不已。原PO貼出一張泛黃的歷史文件照片，那是頒發於1946年（民國35年）3月11日的「藥劑師臨時證書」，上面的持有人赫然寫著「張國周」三個大字。這位傳奇人物正是台灣家庭必備良藥「張國周強胃散」的創辦人。原PO驚訝表示，雖然當了十幾年藥師，直到現在才驚覺原來從小聽到大的品牌創辦人，竟然就是台灣藥界的「開山大師兄」。

據了解，張國周不僅是台灣藥品界的先驅，其個人學經歷更是相當顯赫。他畢業於日本東京藥科大學，在當時是頂尖的高材生，具備深厚的藥理專業背景。除了藥學專業，張國周生前更是一位造詣極高的書法家，可謂是學貫中西、才華洋溢的仕紳階級。

更多三立新聞網報導

依賴中國太慘！智利櫻桃在中價格狂殺近7成 果農不忍了轉向「這國」

凌晨驚醒見大伯房陷火海！侄兒「還原搶救無效瞬間」電暖爐恐釀災

川普7月將認外星人存在？導演爆料聯合國演說稿已備妥 證實回收遺骸

外交最強伴手禮！魏哲家「出神招」高市早苗驚現「驚掉下巴」表情包

