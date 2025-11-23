藥界盼借鏡歐日 強化供應韌性

台大藥學專業學院教授沈麗娟盼借鏡歐日經驗，強化藥品供應韌性。圖為示意圖。（本報資料照片）

為了防止藥品短缺，強化藥品供應韌性是各國政府當務之急。台大藥學專業學院教授沈麗娟分享他國經驗，歐洲以多層次的評估，篩選出「關鍵藥品」，由國家介入保障供應。衛福部長石崇良坦言，我國「必要藥品」、「特殊藥品」、「關鍵藥品」各有不同定義，下一步要釐清哪些藥品需要藥價保護。

沈麗娟23日在台灣藥學聯合學術研討會中分享，歐盟今年提出關鍵藥品法案，包括建立關鍵藥品聯盟、鼓勵在歐盟內部對關鍵藥品的生產能力進行投資，以及促進成員國之間的協作採購，以降低對外部供應的依賴。

何謂關鍵藥品？沈麗娟指出，歐盟透過2項評估初步定義，該藥品是否治療嚴重疾病、是否有替代藥物；如為高風險，則進入下一階段評估，分析其供應鏈是否穩定，包括本土藥廠供應的比例、市場集中度等，最終將原有的216項關鍵藥品縮減為11項。

石崇良表示，我國《藥事法》訂定「必要藥品」，健保法規則稱作「特殊藥品」，而最近為了韌性醫藥整備計畫訂定「關鍵藥品」。但他坦言，必要不等於特殊，關鍵不一定必要，因此下一步要釐清，是否所有必要藥品都需要藥價保護，至於其他藥品就鼓勵以學名藥政策繼續走。

沈麗娟也分享，日本將改革方案著眼於學名藥、基本藥品及無利可圖藥品。針對多家供應商的學名藥定價限縮，並加強對基本藥品、無利可圖藥品的地板價支持力度。我國健保署應改革現行藥品支付和定價制度，明定特約醫院可保留的藥品採購利潤比例額度，並將其餘部分藥品採購利潤轉用於改善醫療服務支付。

石崇良回應，我國健保藥品費用支出目標制（DET）已執行十幾年，需要有新的思維，預計明年上半年討論新的做法，讓後年的藥價調整有所依據，也將一併處理藥價差的問題，避免出現惡性競爭，導致劣幣驅除良幣。