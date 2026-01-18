藥留意1／不是中風！7旬翁意識模糊送急診「說這件事」 專家籲4點

【健康醫療網／記者林則澄報導】一名身材瘦小的70多歲男子，本身有服用高血壓與糖尿病藥物，病情控制穩定，最近卻突然意識模糊不清，由家人陪同就醫，經腦部影像學檢查未發現明顯異常後，才道出自己因腰痠背痛，又多服用診所開立的止痛藥與肌肉鬆弛劑。大林慈濟醫院急診部李宜恭主任觀察，藥品不良反應常是除了中風、心肌梗塞、感染性疾病外，銀髮族掛號急診的一大原因，「吃很多藥不代表身體狀況會控制得較好，找一個自己信任的醫師或藥師進行藥物整合，是一件重要的事。」

銀髮族急診原因 常見藥品不良反應

李宜恭主任受訪指出，臨床上藥品不良反應是除了中風、心肌梗塞、感染性疾病外，急診常見的問題之一，幾乎每天都會發生，尤其天氣或生活起居改變，使身體狀況變差、食慾下降、水分攝取不足時，原本正常劑量的藥物也可能產生副作用，而銀髮族若本身有糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病，服藥同時又多吃感冒藥、止痛藥、肌肉鬆弛劑或安眠藥，更可能影響中樞神經，造成嗜睡、全身無力等症狀。

當心藥品副作用 慢性病長者風險高

開業藥師、台灣社區藥學會李懿軒常務理事受訪指出，實務上銀髮族常見的藥品不良反應原因，包括多重就醫、跨科別拿藥，導致醫師未必能即時掌握完整用藥情形，增加重複用藥風險。此外，他提到「並非所有藥物一起吃才有問題」，一些保健食品也可能與處方藥產生交互作用，例如鈣片或紅麴可能影響藥物在體內的吸收，且部分藥物即使相隔一段時間服用，仍可能因肝臟代謝干擾藥效，因此患者不應自行判斷要不要吃，而是交由藥師評估。

保健品也算 恐與藥品交互作用

李毅軒常務理事也提醒，不少長者出現急性症狀，例如感冒、牙痛或排尿困難時，常會拿家裡的舊藥物服用或自行購買藥物，卻忽略身體狀況可能早已改變，像是隨著年紀增加腎臟功能下降，過去沒問題的藥物，現在更易在體內累積，導致相應副作用。不過，更多的問題往往出現在藥物對生活的延伸影響被忽略，例如有前列腺肥大的長者，服用抗組織胺藥物後，可能出現排尿更困難，最終因尿滯留頻繁跑廁所，增加跌倒送醫的機率。

破除抗生素迷思 藥師指出關鍵

此外，李毅軒常務理事指出，長者也常將抗生素當成「消炎、止痛」的臨時用藥，可能跟其他藥物一樣，沒有遵照醫囑服用完就擅自停藥，但「凡殺不死我的，必使我更強大」，長期下來易滋養出具抗藥性的細菌。他強調抗生素是用來殺菌，須完整服用完療程，以免未來治療疾病更困難。

針對多重用藥所引發的不良反應風險，李毅軒常務理事建議長者把握幾個關鍵點，包括服用處方藥前先檢查藥物用量、頻率與副作用，及用藥方式是否與處方箋相符，若為指示藥則應先諮詢專業人員，成藥則詳閱說明書。民眾也宜定期回顧用藥，在加入新藥物或停藥前諮詢醫師或藥師。他也呼籲，長者或照顧者在領藥時不要不好意思詢問專業人員，適時開口詢問才能了解藥物怎麼服用、副作用是什麼，也是避免相關風險的實際方法。

忘記吃藥「時間中點原則」可參考 但非絕對

一旦忘記服藥，李毅軒常務理事建議依「時間中點原則」判斷，例如須一天服用2次的藥物，表定在早上8點和晚上8點各吃一次，中間間隔時間為12小時，時間中點則為下午2點，若在下午2點前想到忘記服藥時可補吃，反之超過下午2點，就直接改吃晚上時段的藥物。但他也說，有些藥物是例外，例如血糖藥物須在飯後服用以避免低血糖，若有疑慮最好諮詢家庭藥師，確保用藥安全。

李宜恭主任建議，若長者用藥種類繁多，應由固定醫師、藥師協助整合藥物，並維持正常作息與飲食，同時善用藥盒並和定期回診檢視用藥，才能降低因藥物問題進急診的風險。

安全用藥4要點 整合、規律、管理、回診

一、勿吃太多藥：同時服用超過5種或以上藥物，建議找信任的藥師、老人醫學科、家庭醫學科醫師整合用藥，避免藥物過量。

二、保持生活起居正常：藥物只是輔助作用，規律飲食、充足水分與良好作息，才能避免副作用超過療效。

三、使用藥盒管理：按藥盒指示分裝每天用藥，清楚標示服用時間與頻率，避免忘記或重複服藥。

四、定期回診追蹤：每3個月回診，讓醫師檢視用藥狀況，必要時做調整，確保安全用藥。

