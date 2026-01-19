藥留意2／中高齡長者藥品不良反應風險高 健保藥師系統介入保障安全

【健康醫療網／記者林則澄報導】隨著台灣高齡人口增加，大林慈濟醫院急診部李宜恭主任指出，急診現場常見長者因多重用藥引發身體不適，只要同時服用超過5種藥物，即符合國際上對多重用藥定義，衍生出的交互作用會改變藥物的濃度，可能引發或加重藥品不良反應，衛生福利部食品藥物管理署統計顯示，國內藥品不良反應通報案件，多集中於中高齡族群，近年也和中央健康保險署分別透過「藥事照護計畫」，補強民眾用藥安全。

藥品不良反應 中高齡者逾半

衛福部食藥署「113年度國內上市後藥品不良反應通報案例分析」提到，全國藥物不良反應通報中心該年度共接獲1萬3592件通辦案例，這些案例中，年齡集中在40至79歲的壯年及老年病患，共占整體通報案件約54%。需注意的是，這些數據為「不良反應通報數」，並非實際發生率，其中約 52%為非嚴重不良反應，其次為其他可能導致永久性傷害的併發症占約27%，死亡或危及生命案例則約占7%。

醫師急診觀察 長者易用錯藥

藥品不良反應可能因多重用藥後，藥物交互作用而發生或加重，李宜恭主任受訪時說，民眾一旦同時服用超過5種藥物，就已符合國際上對多重用藥的定義，而他在急診現場觀察，多重用藥風險最高的族群，往往以長者為大宗，若再加上記憶力退化、失智或獨居、老老照顧等情況，除了多重用藥，也易出現吃錯藥、重複用藥、服用劑量錯誤，或因身體狀況改變而導致藥效過強等情形。

健保系統介入 藥師把關用藥

除了醫師診間把關，全台灣的部分社區藥局也能保障銀髮族的用藥安全，衛福部健保署張禹斌副署長表示，不少患者可能同時罹患多種慢性病，長期在不同院所就醫，處方藥種類繁多且來源分散，易出現重複用藥等行為，導致藥物交互作用的情形，若僅由單一醫師判斷，實務上仍可能出現疏漏，因此透過「全民健康保險提升用藥品質之藥事照護計畫」的藥師進行系統性檢視，有助於補強用藥安全。

3類條件收案 落實雙重把關

張禹斌副署長說，藥事照護計畫的收案對象主要分為三類，只要符合其中一項，經藥師專業判斷後，由患者簽署同意書方可納入照護，第一類為跨院所領藥，使用5種或以上處方藥，且尚在服用的民眾；第二類為經醫師主動轉介，或保險人分區業務組認定需藥師專業輔導者；第三類為持有2張或以上且在有效期內處方箋（含慢性病連續處方箋）的人。計畫著重提升具潛在用藥風險者的用藥理解性與配合度，尤其是長者常見未依指示服藥、混淆服藥時間或自行停藥等情況。對民眾而言，這代表在領藥時，藥師不只是發藥，而是會主動檢視是否有重複用藥、劑量異常或潛在交互作用，並在照護過程中，向本人或家屬清楚說明服藥時機與注意事項，協助建立正確用藥習慣。

張禹斌副署長說，民國112、113年藥事照護計畫，醫師對藥師建議回應率約75%，個案用藥依從性維持在90%左右或以上，收案對象使用藥品品項增減率兩年皆下降約7%。另截至114年11月底，共有587家藥局、717名藥師參與，服務人數6648人、服務人次1萬7344件，影響力逐年擴大，但參與藥局數相較全台灣的健保特約藥局數，仍有成長空間，後續健保署及相關部門也將持續與藥界溝通，鼓勵更多藥局加入。

一般民眾 社區藥局藥師相罩

包括長者在內，一般民眾也常面臨多重用藥等情形，食藥署黃玫甄簡任技正說，食藥署近年也積極透過中華民國藥師公會全國聯合會及各地方衛生局推動「藥事照護計畫」，由完成專業培訓課程的藥師，於社區藥局或依民眾需求約定服務地點，提供個別化的藥事照護服務。另截至民國114年已有19個縣市參與，培訓3023名專業藥師，全年提供1850人次用藥配合度諮詢及3573人次判斷性服務，協助發現重複用藥、藥物交互作用或治療禁忌，必要時與醫師聯繫，並針對用藥配合度不佳的民眾提供衛教與用藥說明，提升整體用藥安全性，整體用藥配合度改善近97%。

健保署健康存摺 自主掌握用藥

最後，張禹斌副署長建議民眾，善用健保署的「健康存摺」應用程式掌握個人就醫、用藥與檢查紀錄，尤其可透過雲端藥歷協助整合不同院所、不同科別用藥資訊，及早發現重複用藥或潛在交互作用風險。此外，民眾在有需要時也可將相關資訊提供給醫師與藥師作為判斷依據，搭配藥事照護計畫的專業介入，讓用藥安全不只仰賴單一醫療端，而是由患者、藥師與醫師共同參與，讓用藥安全不再只靠單一醫療端，而是多一層提醒和保障。

