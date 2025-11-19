藥癮夫妻家庭瀕臨破裂 嘉縣毒防中心助走出毒品陰霾、修復家庭

阿三夫婦（化名）受海洛因影響家庭瀕臨破裂，毒品危害防制中心及社區心理衛生中心助成功穩定精神與戒癮治療／林詩涵翻攝





嘉義縣毒品危害防制中心推動藥癮個案整合照護服務，阿三夫婦（化名）因受海洛因影響家庭瀕臨破裂，在毒品危害防制中心及社區心理衛生中心的跨專業協助下，成功穩定精神與戒癮治療，夫妻關係修復、家庭重新團聚，成為復元的溫暖案例。

阿三夫妻過去因共同施用海洛因，丈夫入監服刑，妻子則離家失聯三年，返家後，妻子持續受精神及藥癮問題困擾，情緒不穩、生活失序，讓丈夫感到壓力沉重，甚至出現抱怨與抗拒心理，丈夫在無助之下，主動向毒品危害防制中心個管員求助。

嘉義縣毒品危害防制中心整合網絡，連結社區心理衛生中心精神護理師，陪同妻子前往醫療院所門診，接受精神治療及美沙冬維持療法，協助穩定其身心狀況。

同時提供家庭關懷支持與心理輔導服務，協助夫妻建立正向溝通，經過數月努力修復關係裂痕，妻子的精神狀況與戒癮治療逐漸穩定，丈夫恢復穩定工作，家庭生活重回正軌，重建互信與親密感。夫妻倆如今能共同面對生活挑戰，持續參與治療與追蹤，展現出對未來的信心與勇氣。

嘉義縣衛生局表示，透過毒品危害防制中心、心理衛生中心及醫療院所的聯動機制，同時兼顧戒癮治療與精神健康，讓個案與家庭獲得全方位支持與照護。若需要進一步瞭解毒品防制相關服務，可撥打毒品危害防制中心諮詢專線 0800-770-885（請請您 幫幫我），或洽衛生局心理健康及毒品防制科，將有專人提供協助。

※【台灣好新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：1925(依舊愛我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

