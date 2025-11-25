藥祇生醫明登興櫃 每股120元

藥祇生醫董事長吳月禎（左2）、首席顧問楊文欽博士（右2）與經營團隊合影。

▲藥祇生醫董事長吳月禎（左2）、首席顧問楊文欽博士（右2）與經營團隊合影。

由兆豐證券輔導的藥祇生醫（7878）將於明（27）日以每股參考價120元登錄興櫃，該公司以創新的核心技術，運用分子對接與蛋白標靶平台研發小分子新藥，其中旗艦產品「PS1」為全球首創（First-in-class）標靶在蛋白雙硫異構（酉每）（PDIA4）之新藥，具備逆轉糖尿病的潛力，目前公司正攜手資本市場募集資金，加速推進臨床試驗與全球授權布局。

廣告 廣告

董事長吳月禎表示，PS1為單一構造的小分子藥物，具「一藥多用途」潛能，目前依適應症分為第二型糖尿病（肥胖造成）、第一型糖尿病（自體免疫造成）及其他適應症。與現有以控糖為主的治療途徑不同，PS1以PDIA4為標靶，該蛋白是引發胰島細胞病變和糖尿病的關鍵因子。藉由抑制PDIA4，PS1能「維護胰島細胞功能和數量」，開啟糖尿病「可逆轉」的全新治療模式。

吳月禎進一步指出，藥祇生醫已取得中研院兩項專利20年專屬授權。該專利已有完整全球專利佈局，陸續取得北美、歐洲、西太平洋及南亞獲准七件專利。公司已與多家國際藥廠簽署保密協議（CDA）及樣品測試協議（MTA），積極推動授權與共同開發合作。

吳月禎強調，糖尿病是全球第二大藥物市場，十大死因之一，公司研發的PS1以創新標靶療法，有望突破現有治療瓶頸，為糖尿病患者帶來「治癒」希望。PS1臨床一期已取得美、台食藥署（FDA）的IND核准，並完成臨床一期期中報告，且獲得良好安全性和療效，期末試驗順利收案中。後續規劃於美國與中國申請第二期臨床試驗。