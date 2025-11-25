藥祇生醫預計27日以120元登錄興櫃 旗下新藥要逆轉糖尿病

藥祇生醫預計將於11/27日以120元登錄興櫃。圖為該公司經營團隊，左二為董事長吳月禎，右二為創辦人楊文欽。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥研發公司藥祇生醫(7878)將於11月27日以每股參考價120元登錄興櫃，該公司以「維護胰島細胞功能和數量」為核心，開發具逆轉糖尿病潛力的新藥。

藥祇研發的小分子新藥「PS1」，該公司宣稱為全球首創標靶在蛋白雙硫異構酶(PDIA4)之新藥，具備逆轉糖尿病的潛力，將進入資本市場募集資金，加速推進臨床試驗與全球授權布局。

藥祇董事長吳月禎表示，PS1以PDIA4為標靶，該蛋白是引發胰島細胞病變和糖尿病的關鍵因子。藉由抑制PDIA4，PS1能「維護胰島細胞功能和數量」，開啟糖尿病「可逆轉」的全新治療模式。

廣告 廣告

吳月禎進一步指出，藥祇生醫已取得中研院兩項專利20年專屬授權。該專利已有完整全球專利佈局，陸續取得北美、歐洲、西太平洋及南亞獲准七件專利。

藥祇表示，PS1臨床一期已取得美、台食藥署(FDA)的核准，並完成臨床一期期中報告，獲得良好安全性和療效，期末試驗順利收案中，預計明年上半年解盲。後續規劃於美國與中國申請第二期臨床試驗。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

LTN經濟通》中國番茄也洗產地 義大利不忍了

台積電打破沉默！今對前資深副總羅唯仁提告

