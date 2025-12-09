藥華藥再捷報！Ropeg完成申請美國ET藥證 拚2026取證

藥華藥11月營收15.5億元，年增53.02%。（圖／李蕙璇攝）

藥華藥（6446）再報佳績，11月營收再創新高之外，旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b-njft（Ropeg，即P1101）於美國申請原發性血小板過多症（ET）新適應症藥證進展順利，已完成與美國食品藥物管理局（FDA）的送件說明會議（AOM），預計2026年取證。

藥華藥於12月8日以視訊方式與FDA審查官員召開ET藥證申請之AOM，AOM（Application Orientation Meeting）為公司提交藥證申請後，與FDA審查官員團隊舉行的首次正式會議。會中，公司向FDA審查官員深入說明申請文件架構、臨床效益摘要、藥物機轉及安全性等重點。透過AOM，公司得以引導審查官員在龐大的臨床資料中聚焦關鍵數據，並協助FDA在啟動實質審查前即可掌握送件資料的核心脈絡。

藥華藥11月營收15.5億元，月增10.63%，年增53.02%，已連續三個月刷新單月歷史新高。

藥華藥2025年10月底向美國FDA申請Ropeg的ET藥證，並已獲FDA確認，若於收件日起60日內FDA未通知其他意見，本案將依法於2025年12月29日正式進入實質性審查程序。

Ropeg為藥華藥自行發明生產的新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球約50個國家核准用於真性紅血球增多症（PV）患者並上市銷售，包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場，全球用藥人數及銷售穩健成長。持續拓展Ropeg新適應症，ET與PV同屬骨髓增生性腫瘤（MPN），病人數亦相近。

