藥華藥布局台美雙生產基地 14.5億元赴波多黎各設廠

（中央社記者何秀玲台北2日電）新藥公司藥華藥宣布，因應全球市場需求成長，董事會決議投資4600萬美元（約新台幣14.5億元）於波多黎各設立子公司及製造廠，強化美國生產與供應鏈布局，將以「台美雙生產基地」營運模式強化國際布局。

藥華藥旗下罕見血癌新藥Ropeg，目前已獲全球近50個國家核准用於成人真性紅血球增多症（PV）患者，包括美國、日本、中國及歐盟等主要新藥市場，現由台中廠生產製造供應全球；新建竹北廠預計今年投產，完工後整體產能可供應全球逾10萬名病患。

藥華藥說明，隨著Ropeg全球銷售穩健成長，用藥人數持續增加，特別是美國市場需求持續擴大，加上新適應症原發性血小板過多症（ET）預計自2026年起陸續取得美國及各國藥證，將推升全球市場需求並擴大整體市場規模。為確保產品供應穩定並因應未來成長動能，新增海外生產基地已成為藥華藥策略發展的核心關鍵。

藥華藥表示，波多黎各為全球製藥產業重鎮，在此設廠除有具吸引力的稅務優惠外，也擁有完善的生技產業供應鏈，並具備鄰近美國本土的物流與地緣優勢，以及「美國製造」在法規與市場通路上的競爭力。波多黎各廠預計2027年取證及投產，屆時將完成藥華藥台美雙生產基地布局，提升全球供應能力與長期獲利結構。

另一家新藥公司台寶生醫公告，2025年現金增資案完成，總計募集新台幣2.08億元資金。台寶生醫表示，隨著現增資金到位，在美國市場布局也有好消息，子公司Singulera Therapeutics Inc.與美國新創生技公司Regatta Bio簽署合作意向書（LOI）。

台寶生醫表示，雙方將共享技術與產品資源，合作開發次世代Treg療法，推進相關製程開發、生產及臨床試驗等，加速產品的商化與普及。（編輯：張良知）1150202