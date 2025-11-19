藥華藥打造雙引擎2／力邀全球生技界重量級人士加入團隊 擴張MPN領域市場版圖

藥華藥邀請Incyte前北美總經理Barry Flannelly（左二）擔任美國子公司獨立董事，希望借重其深厚的產業洞見與卓越的策略領導力，持續強化全球市場布局。

藥華藥今（19）日舉行記者會說明ET藥證申請概況，同時也介紹美國子公司新獨立董事、Incyte前北美總經理Barry Flannelly博士，與媒體進行交流，並分享其對於Ropeg市場潛力的看法。

藥華藥表示，Flannelly在生技製藥產業擁有近30年的領導經驗，長期深耕血液腫瘤與罕見疾病領域，並擁有豐富的商業策略、業務開發與全球營運經驗。Flannelly於2014年加入美國生技公司Incyte，負責新事業發展與策略規劃，曾擔任Incyte北美執行副總裁暨總經理長達十年，主導Incyte旗下核心藥品 Jakafi 用於骨髓纖維化（MF）與PV的成功商業化與市場拓展。

據了解，在Flannelly領導下，Incyte年營收從2014年的51萬美元，強勁攀升至2024年的42億美元；同期也實現了市值的大幅躍升，由2014年的80億美元，到2024年已一舉突破200億美元。

特別值得一提的是，在加入Incyte之前，Flannelly曾於賽諾菲（Sanofi）、諾華（Novartis）、Abraxis Oncology、Onyx Pharmaceuticals, Inc.及Nektar Therapeutics 等國際製藥公司擔任要職，負責醫學事務、策略規劃與商業營運等領域。他曾主導多項腫瘤治療藥物於美國及全球市場的成功上市，涵蓋乳癌、前列腺癌、肺癌與胃癌等多項適應症。Flannelly於美國馬里蘭大學藥學院取得藥學博士（Pharm.D.）學位，於巴爾的摩大學取得企管碩士（MBA）學位，並於麻州藥學院獲得藥學學士（B.S.）學位。他目前亦擔任 Protara Therapeutics 董事會成員。

藥華藥表示，Flannelly推動MPN從罕見疾病逐步受到全球醫學界重視，已造福數十萬名病患。Flannelly對Ropeg用於ET的臨床成果深感驚艷，並高度看好Ropeg在MPN（骨髓增生腫瘤）領域的領導潛力，於今年欣然加入藥華藥團隊。藥華藥將借重Flannelly深厚的產業洞見與卓越的策略領導力，持續強化全球市場佈局，推動Ropeg拓展國際市場，實現為病患帶來突破性治療與創新價值的長遠願景。

Flannelly表示：「很榮幸能在藥華藥持續強化其於MPN及其他癌症領域的領導地位之際，加入藥華藥美國子公司的董事會。過去多年，自己的職業生涯始終致力於推進MPN病患的治療選項，期待運用自身經驗，支持藥華藥持續成長，並推動更多具突破性的創新療法惠及患者。」

藥華藥創辦人暨執行長林國鐘表示：「我們非常高興在藥華藥邁向關鍵發展的階段，Flannelly能加入美國子公司董事會。Flannelly在商業策略與營運領導方面的豐富經驗，將對我們拓展全球布局、推進新藥上市及擴大適應症發展提供重要助力。」

