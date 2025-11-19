藥華藥新獨董大有來頭 看好旗下新藥發展

藥華藥今說明公司營運情況，並介紹美國子公司新獨董Barry Flannelly。圖左起為藥華藥執行長林國鐘、獨董Barry Flannelly、董事長詹青柳、總經理黃正谷。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕國內新藥公司藥華藥(6446)今(19)日召開記者會，宣布公司布局全球骨髓增生腫瘤(MPN)領域邁向關鍵里程碑，同時介紹新任的美國子公司獨董前Incyte總經理Barry Flannelly，Flannelly致詞時表示，十分看好藥華藥未來在全球MPN市場的發展。

藥華藥表示，Flannelly博士在生技製藥產業擁有近30年的領導經驗，長期深耕血液腫瘤與罕見疾病領域，並擁有豐富的商業策略、業務開發與全球營運經驗。Flannelly博士於2014年加入美國生技公司Incyte，負責新事業發展與策略規劃，曾擔任Incyte北美執行副總裁暨總經理長達十年，主導Incyte旗下核心藥品Jakafi用於骨髓纖維化(MF)與PV(真性紅血球增多症)的成功商業化與市場拓展。

在他的領導下，Incyte年營收從2014年的51萬美元，強勁攀升至2024年的42億美元；同期也實現了市值的大幅躍升，由2014年的80億美元，到2024年已一舉突破200億美元。

藥華藥指出，在加入Incyte之前，Flannelly博士曾於賽諾菲(Sanofi)、諾華(Novartis)、Abraxis Oncology、Onyx Pharmaceuticals及Nektar Therapeutics等國際製藥公司擔任要職，他曾主導多項腫瘤治療藥物於美國及全球市場的成功上市，涵蓋乳癌、前列腺癌、肺癌與胃癌等多項適應症。

Flannelly博士表示，對藥華藥旗下新藥Ropeg用於ET(原發性血小板過多症)的臨床成果深感驚艷，並高度看好Ropeg在MPN領域的領導潛力，於今年欣然加入藥華藥團隊。藥華藥執行長林國鐘表示，將借重Flannelly博士深厚的產業洞見與成功經驗，持續強化全球市場佈局，產生加乘效果，推動Ropeg拓展國際市場，希望明年藥華藥展現不同風貌。

藥華藥持續推進旗下PV新藥Ropeg用於新適應症「原發性血小板過多症」(ET)的全球藥證申請，繼陸續完成中國、臺灣、日本ET藥證申請，近期更於美國時間10月30日完成美國ET藥證申請送件，為近30年來業界首度向FDA申請ET藥證，創下ET領域新藥里程碑，目標2026年取證。

