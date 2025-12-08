藥華藥營收再創新高 股價利多不漲

〔記者陳永吉／台北報導〕藥華藥(6446)上週五盤後公告11月營收15.5億元，月增10.63%、年增53%，為連續第3個月刷新單月歷史新高。11月營收主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b(簡稱Ropeg)，在美國及全球市場銷售持續增長、全球子公司與合作夥伴貢獻同步擴大下帶動。

不過藥華藥營收利多沒有激勵股價有太多表現，今小幅開高後，股價一度翻黑，截至9:29分，股價暫報514元，小漲1元，成交量約1千張。

藥華藥表示，公司已向美國FDA提交Ropeg用於原發性血小板增多症(ET)的新增適應症申請，並收到FDA通知，確認申請案已於10月30日收件，若FDA於收件日起60日內未提出其他意見，該案將於2025年12月29日正式進入實質審查。若順利獲准，最快有望於明年上半年取得美國ET藥證，成為公司啟動第二成長曲線的重要動能。

此外，Ropeg筆型注射劑的補充性生物製劑查驗登記申請(sBLA)審查亦同步進行中。FDA已通知審查目標完成日(PDUFA date)為2026年2月14日。藥華藥指出，Ropeg筆型注射劑設計為一次性使用的預充填注射筆，可降低重複使用的潛在風險，提升用藥安全性及操作便利性，並有助於改善高齡患者的用藥依從性。

