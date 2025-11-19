藥華藥血癌新藥申請美ET適應症 盼明年中取證添動能

看中醫拿的藥包，不論是科學中藥或是水煎中藥，都比西藥的份量來得多。萬芳醫院傳統醫學科主任黃中瑀指出，根據現行的健保法令規定，健保給付科學中藥（濃縮中藥粉），是藥廠使用1、2噸的大鍋爐來煎煮中藥材水煮之後，再將湯液吸取出來，再經濃縮後以高壓蒸氣的方式附著在澱粉等賦形劑上，衛福部要求科學中藥的製程是比照西藥的方式。水藥則是傳統的煎劑，因為是水劑，少了澱粉賦形劑，人體的吸收相相對比較容易；而科學中藥的賦形劑多以澱粉為主，需要消化後吸收，因此，科學中藥的吸收，可能就沒有水藥來得快，致於療效都有效，只是速度不一樣。 水藥能否吸收 正確煎煮是關鍵 很多人誤以為科學中藥的效果比較不好，黃中瑀解釋，其實並不是科學中藥的效果比較不好，正確的說法應該是吸收比較沒有那麼快。因為身體的吸收以液體為主，任何固體的物質都必須經由消化系統的處理後，才能轉為液體被人體所吸收。水劑的優點是吸收容易、吸收快，但缺點則是攜帶不便、煎煮不易，更重要的是煮法是否正確，成為藥效能否發揮的重要關鍵。民間煎煮中藥的方式多以3碗水煮成1碗水的方式，可是去查方劑的古書卻發現，並沒有3碗水煮1碗水的這種記載，所以，還是得詢問中醫師，用正確

常春月刊 ・ 1 天前