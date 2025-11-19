藥華藥血癌新藥申請美ET適應症 盼明年中取證添動能
（中央社記者何秀玲台北19日電）藥華藥董事長詹青柳表示，旗下血癌新藥Ropeg用於新適應症「原發性血小板過多症（ET）」，繼陸續完成中國、台灣、日本ET藥證申請，今年10月送件美國食品暨藥物管理局（FDA），目標明年取證，若可優先審查，最快明年年中拿到藥證，為推動業績第二引擎。
藥華藥今天召開記者會，說明新適應症進展，也宣布加速布局全球骨髓增生腫瘤（MPN）市場，ET及先前已取證的真性紅血球增多症（PV），皆屬MPN疾病族群。
產能方面，她表示，藥華藥斥資新台幣51億元興建的竹北新廠，預計明年10月啟用，估可供應全球約10萬名MPN患者所需用量，而明年又有許多臨床試驗將開始，希望是逐步開花結果的一年。
另外，藥華藥后里廠有一半產線生產PEG（聚乙二醇）產品，用於支援生物藥（DS）製程，后里廠目前申請建照中。
談到今年初血癌用藥Pegasys爆缺藥危機，詹青柳表示，歐洲最早缺貨，加拿大也缺藥，現在藥華藥已有血癌藥賣至加拿大，為加拿大政府核准特殊進口；美國因先前價格較高，無缺貨問題，不過最近有美國醫生表示，美國將也可能缺貨，藥華藥血癌新藥具供應能力，將確保病患用藥需求不中斷。（編輯：楊凱翔）1141119
