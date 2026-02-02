藥證一路開需求一路漲 藥華藥拆風險出快手把產線直插美國

藥華藥Ropeg臨床價值與市場潛力已獲國際肯定，中長期成長動能明確，營運穩健推進，持續為患者、醫療體系與股東創造長期價值。圖／翻攝自藥華藥

藥華藥（6446）這次「擴廠」，直接就把版圖拉到美國去。董事會最新拍板，將砸下4,600萬美元（約新台幣14.5億元），在美國波多黎各設立子公司並興建製造廠，正式啟動「台灣＋美國」雙生產基地模式，為未來全球市場的放量成長先把產能卡位好。

藥華藥的當家產品，是自行研發、生產的創新長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg或P1101）。這款藥已經拿下全球近50個國家的藥證，用於治療成人真性紅血球增多症（PV），美國、日本、中國、歐盟等一線市場全數到位，目前由台中廠負責供應全球。

至於外界關注的竹北新廠，工程進度也相當順利，預計今年投產，完工後整體產能可支援超過10萬名病患用藥需求。

那為什麼現在還要跑到美國設廠？關鍵在：「需求就越來越大。」藥華藥指出，Ropeg在全球銷售持續穩健成長，尤其第一大市場美國市場用藥人數拉升得最快；再加上新適應症「原發性血小板過多症（ET）」預計自2026年起，陸續取得美國及其他國家的藥證，等於是替Ropeg市場再加了一顆渦輪引擎。

好、這時候，生產如果只壓在單一據點，風險自然不小，尤其經歷川普關稅風波後，藥品雖沒受波及，但232條款還是一直懸在頭上的一把劍。於是，海外生產基地直接列為公司成長的核心戰略。

波多黎各也不是隨便選的地方，這裡被稱為「加勒比海藥谷」，是全球製藥重鎮，輝瑞、安進、禮來、默沙東等國際藥廠早就搶先卡位。當地不但有上百家通過FDA認可的製藥與生技工廠，整條供應鏈成熟到不行，產品更是出口全球。

對藥華藥來說，波多黎各還有幾個超實在的優點：稅務優惠、產業聚落完整、物流距離美國本土近，再加上「美國製造」在法規與市場通路上的加分效果，等於是一次把成本、效率與市場競爭力全都顧到了。



