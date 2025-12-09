藥頭催油門逃仍遭逮 桃警兵分兩路緝獲兩藥頭

【警政時報／崔兆慧 桃園報導】桃園警察分局武陵派出所在查緝毒品案件時，掌握 50 歲徐姓男子及 28 歲陳姓男子於桃園地區流動販毒，所長簡國峻立即向分局回報，並會同偵查隊成立聯合專案小組，分別對兩名目標展開長時間監控蒐證，最終在昨（8）日同步收網，成功將兩名藥頭拘捕到案。

徐姓藥頭騎機車遭警包夾，還一度想加速逃逸。（記者翻攝）

警方指出，專案小組在蒐證完備後擬定查緝行動，於 8 日上午兵分兩路執行。約 9 時許，便衣員警見徐姓男子與友人共乘機車行經中壢區中華路停等紅燈時，上前包夾並出示身分。徐男初時假意配合要將車停靠路旁，卻突然催油門企圖逃逸，所幸遭員警迅速將人拉下車制伏，隨後在其住處查獲毒品依托咪酯。

另一路專案人員於 11 時 45 分在八德區介壽路二段發現徒步行走的陳姓男子，立即展開跟監並通報支援警力，在適當時機上前盤查，依法持拘票將其拘提。

警方兵分兩路，同時查獲徒步行走的陳姓藥頭。（記者翻攝）

警方表示，毒品危害民眾身心健康，更可能引發治安及交通事故等公共安全問題。本分局今年度截至目前已查獲毒品案件 1,445 件、移送 1,730 人，將持續強化查緝力道，掃蕩毒品以守護市民安全。

