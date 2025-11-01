藥頭寄居姊姊家！房間打造「毒品分裝場」市值700萬

41歲的黃姓藥頭，寄居在姊姊家裡，把房間改成毒品分裝場。（圖／東森新聞）





一名駕駛被抓包，車上藏有毒品，警方向上溯源追到藥頭，去住家逮人才發現，藥頭寄居在姊姊家，卻偷偷把房間打造成「毒品分裝場」。光是從原料到成品，市值就達7百萬，這下被通通查扣。

各式各樣的毒品被警方查緝。（圖／東森新聞）

特勤小隊全副武裝進入房間內，一看不得了，藥頭房間內打造成毒品分裝場，不僅有一粒眠約1.2萬顆、卡西酮原料200克、超過百包毒咖啡包、神仙水等等，專業到還有封口機。

藥頭房間內的封口機。（圖／東森新聞）

但會被抓包是因為之前北市警局保安警察大隊，線上巡邏，查獲一名駕駛車上藏有毒品，包含150包咖啡包和600多顆一粒眠。

後續由北市刑大，毒品查緝中心接手向上溯源，發現幕後提供毒品的是一位41歲的黃姓藥頭，掌握情資前往新北樹林住處逮人，但卻發現這名藥頭是寄居在姊姊家裡，卻把房間改成毒品分裝場，再把分裝好的毒品藏在車上，光是從原料到成品市值就達7百萬，儘管他供稱毒品是以前朋友提供的，仍被依法送辦。