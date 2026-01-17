藻礁沉砂面積變大無關三接工程 怪桃市府？環保局反駁

環保團體指出沉砂覆蓋藻礁面積變大，疑三接等工程未做好預防措施違反承諾，圖為覆蓋未擴大時畫面。記者鄭國樑／攝影

環保、漁業團體日前在立法院開「三接霸凌 藻礁哀鳴」記者會，指中油在桃園市大潭的三接港灣工程造成海流改變，漂砂沉降在藻礁上方，累積至退潮已見大片沙洲。記者會傳出中油等出席單位回應時提到漂砂沉降也有可能來自桃園的工程或工廠，引起市府關切。

桃園市環保局針對大潭藻礁區淤泥來源所相關說法，指出中油公司近3年在桃園市的部分設施與工程，包括桃園煉油廠、大潭電廠第三天然氣接收站工程，屢遭民眾陳情反映環境汙染及工安疑慮。其中桃煉廠涉及空氣、水及廢棄物汙染，環保局已告發46次，累計裁罰近2000萬元。桃煉廠、大潭三接工程去年才投入相關改善經費，顯示中油在環境管理上仍有改善的空間。

廣告 廣告

環保局強調，中油身為國營事業，對於環境友善及環境保護工作，應負起更高標準與社會責任，特別是履行環境影響評估承諾，屬於法定義務，而非選擇性作為。針對大潭電廠第三天然氣接收站工程，環保局提醒中油，環評承諾的本質在於「環境結果的保障」，而非僅止於成因的爭論。

環保局指出，中油於環評報告書中多次承諾採取「生態避讓方案」，核心精神在確保藻礁生態系的健康與存續，當監測結果顯示藻礁遭受泥沙覆蓋，或生態健康疑似受損時，開發單位首要之務應是立即啟動應變與減輕措施，而非僅對外釐清責任歸屬。

此外，依環評承諾，中油須於施工及營運期間建立完整的環境監測與預警機制，如果藻礁G1、G2 區出現異於以往的覆沙情形，中油即應主動檢討工程設施對沿岸流及局部水體動力結構的影響，並依承諾提出具體改善對策，而非逕自將問題歸因於外部污染來源，無視自身工程對局部水體動力結構的實質改變。

環保局也提醒，環評承諾明確要求開發單位應「維持棲地品質」，即便工程前即存在天然覆沙現象，開發單位仍有責任避免工程造成累加效應（Cumulative Impact）。若中油持續以「與工程無直接關聯」為由消極應對，環保局將依法報請環境部，針對其環評承諾執行情形啟動專案監督。

環保局再提醒中油，真正應該做的，不只是尋找汙染的替代原因，而是要具體實踐「藻礁生態與三接工程共存」的環評承諾。市府未來仍將秉持最嚴謹態度，持續為桃園沿海環境與市民健康把關。

環保局同時說明，市府一向高度重視環境品質與生態保育，近年來持續加強汙染源稽查、導入科技監控及跨機關合作，對於不良廠商一律依法嚴處。對於非法傾倒廢棄物、工業污泥及含重金屬廢水等汙染行為，市府近年均列為重點稽查項目，所有涉及影響海洋、沿岸生態環境的行為皆「零容忍」從嚴查處。

【看原文連結】

更多udn報導

醫師判只剩5年壽命 60歲女逆轉「生理年齡僅21歲」

好市多抱枕能治失眠？她實測：躺10分鐘就想睡

學測數學A／比去年難「魔王題」考生哀號：寫不完

12年前救了牠...男接神祕電話收編「滿臉白毛浪犬」淚崩