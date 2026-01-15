藻礁珊瑚「屍骨難覓」？中油駁：回升至48株、淤泥疑是不法傾倒

民團今天在立法院舉辦「三接霸凌 藻礁哀鳴」記者會，中油環境保護及生態保育處副處長黃志堅於會中回應。（蔡佩珈攝）

民團去年針對鄰近三接的大潭藻礁進行調查，發現G1、G2區的瀕危一級保育類柴山多杯孔珊瑚被泥埋嚴重，甚至死亡、屍骨難覓。中油對此回應，大潭藻礁G1區在三階動工前就已全面覆沙，且桃園近海近年有不肖業者惡意傾倒工業淤泥、重金屬廢水，藻礁的淤泥與三接工程無直接關係。據調查，柴山多杯孔珊瑚活群株數於民國114年已回升至48株，確實仍然存活。

民團今天在立法院舉辦「三接霸凌 藻礁哀鳴」記者會，指控中油三接嚴重破壞藻礁生態，柴山多杯孔珊瑚面臨大浩劫，G1區近6成死亡、屍骨難覓，殼狀珊瑚藻覆蓋率也在工程後一路探底。

中油環境保護及生態保育處副處長黃志堅會中表示，大潭藻礁G1區在三接動工前就有全面覆沙的狀況，而中油曾至G1、G2潮間帶及鄰近海域取樣送驗，G1、G2區淤泥與三接沉箱回填材料有明顯區別，顯示G1、G2淤泥並非來自沉箱回填，且桃園沿海近年飽受部分不肖業者惡意傾倒高濃度工業污泥與重金屬廢水，大潭藻礁區淤泥與三接工程無直接關聯。

針對G1區柴山多杯孔珊瑚情況，他指出，G1區民國114年7至9月退潮水深不足，加上淤沙，確實看不到珊瑚，但第4季10至12月調查，退潮水深足夠且積沙退去，柴山多杯孔珊瑚活群株數已回升至48株，確實仍然存活，且G1區柴山多杯孔珊瑚近3年可觀測數量無明顯差異。

黃志堅也提到，民團拍攝G1區柴山多杯孔珊瑚指稱存活變屍骨難覓，並非如此，而是沒有拍攝到珊瑚生長在對面的礁體上，海洋大學團隊114年11月記錄到珊瑚狀態為存活。

他表示，殼狀珊瑚藻覆蓋率下降是整體大環境所致，主要原因是與海水均溫上升及濁度波動等大環境因子高度相關，現場積沙也有直接影響。

至於民團要求1月21日共同現勘，黃志堅說，中油可以到現場，不會迴避。

環境部環境管理署副組長凃邑靜表示，民團今日所提議題會再找相關單位研究，看是否適用環評法規範；海保署組長洪國堯則表示，近期已透過相關委員會及環評專案監督會議提醒中油留意殼狀珊瑚覆砂、覆蓋率下降以及柴山多杯孔狀況，後續仍會持續督促，並請中油利用公益基金擴大珊瑚保育作為。

