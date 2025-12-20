蘆洲三民捷運站男大喊「我有槍」搶警棍釀警傷

男子情緒激動，持續往員警方向逼近。（圖／東森新聞）





新北市蘆洲三民高中捷運站今（20）日上午發生驚魂！一名名男子在捷運站外大喊「我有槍」嚇壞民眾。警方巡邏目擊上前盤查，男子卻試圖搶奪警棍，還造成員警受傷，被員警強力壓制逮捕。

男子情緒激動，持續往員警方向逼近，不斷大聲飆罵，雙方在路邊人行道僵持不下。員警：「趴下，你現在依妨害公務罪被逮捕了。」

面對盤查男子拒不配合，甚至作勢攻擊員警，當場依法被警方逮捕。這名35歲的邱姓男子今天上午10點左右，在新北蘆洲三民高中捷運站外大聲吼叫「我有槍」，嚇壞附近民眾，畢竟前一天才在台北車站發生攻擊事件，大家情緒都特別緊繃。

警方獲報趕到現場，但男子還不配合甚至襲警，一度企圖搶走警棍，造成員警手部受傷送醫。受傷員警陳志瑋：「壓制的過程中，因為在地板有扭打的動作，所以造成我的手部還有左右手都有擦挫傷，該名男子趁隙搶奪警方警棍之後，警方立即以辣椒水將其壓制。」

員警受傷送往三重醫院，治療後已無大礙，只是在張文捷運站連續恐怖攻擊事件，現在蘆洲三民捷運站又有驚魂，警方將進行後續追查，依恐嚇公眾及妨害公務，將失控的邱姓男子移送新北地檢署偵辦。

