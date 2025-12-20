蘆洲三民高中站外喊「我有槍」 男子遭逮捕依恐嚇公眾罪送辦

總統賴清德戴著口罩，在台大醫院院長余忠仁，跟衛福部長石崇良陪同下，探視送來救治的傷者、慰問家屬，以及哀悼不幸罹難的民眾，總統也對在這起駭人的暴力攻擊事件中，英勇救人的人表達感謝跟敬意，同時指示警政署，提升快打部隊能力到反恐層級。

總統賴清德表示，「一定要加強部署警力，而且快打部隊，一旦有事情發生的時候，能夠及時發揮功能，讓民眾可以得到保護。」

這起事件造成4死11傷，台北捷運表示，心中山到雙連線形公園燈飾跟中山站4號出口廣場夢幻聖誕樹，即日起到22日關燈3天，以示哀悼。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安則到中山站、中山地下街跟雙連站、視察維安警力部署，由於近期北市有馬拉松、跨年等不少大型活動，蔣萬安指示，各商圈人潮聚集地戒備升級，而像是跨年，警察局已經規劃現場會派霹靂小組，另外也會向中央申請相關的保安警力。

台北市長蔣萬安指出，「對於接下來大型活動，包括路跑、演唱會，我們也是全面升級戒備，必要我們也會有包括安檢門等相關措施。」

新北市長侯友宜也表示，「不管是中央跟地方的警力，緊密結合在一起，更強化整個警力的部署的密度，讓歡樂耶誕城能夠辦得順利。」

新北歡樂耶誕城同樣可以看到員警持長槍巡邏，侯友宜到指揮所了解維安情形，強調會強化耶誕城的警力部署密度。不過就在各地加強車站等人潮密集處的維安，新北蘆洲三民高中捷運站出口外，20日又發生有男子當街大喊「我有槍」，引發恐慌。

巡邏員警恰巧經過，趕緊上前關切，但因為男子反抗，警方只能強勢把他制伏、上銬逮捕，全案恐嚇公眾罪嫌送辦。