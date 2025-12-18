蘆洲人行道改善 民族路淨寬1.5米

新北市長侯友宜（前排右四）18日視察蘆洲區民族路人行環境改善成果。（張鎧乙攝）

新北市政府投入1.2億元，分成3期推動蘆洲區民族路人行道整體改善計畫，近日全數完工。市長侯友宜18日視察第3期改善成果，強調市府以人本思維融入工程，營造友善道路空間，未來將持續建構更安全便捷的人本環境。工務局補充，通學廊道改善工程預計明年下半年完成百校。

新北市自112年起改善轄內人行環境，至今已完成總長32.55公里、改善面積達7萬7469平方公尺。蘆洲區民族路人行道整體改善計畫共投入1.2億元，分3期推動，近日第3期工程即將完工，象徵民族路整體改善的「最後一哩路」順利打通。

廣告 廣告

侯友宜指出，民族路是蘆洲重要幹道，周邊住宅、商家與學校密集，過去因電桿、電箱、植栽及私人占用物阻擋，人行道淨寬不足，行人通行風險高。市府透過分階段施工，遷移占用設施、更新鋪面，並改善無障礙設施，整體完工後，人行道寬度可達1.5公尺以上，改善長度約810公尺，讓行人走得更安心。

工務局長馮兆麟表示，積極爭取內政部「永續提升人行安全計畫」補助，4年400億元計畫中，新北市已獲5億900萬元經費支持。民族路改善工程第3期經費為3756萬8000元，經與居民、店家充分溝通協調，拆除占用物，並優化路口設計，提升整體通行安全。

工務局指出，目前養工處正全面盤點市區人行道狀況，並建置相關資訊系統，預計年底完成；通學廊道改善工程也將持續推進，今年底前已完成93所，預計在明年下半年完成百校改善，讓新北市街道真正回到「以人為本」的初衷。