蘆洲停車糾紛爆衝突 兩駕駛互毆送醫

（蘆洲警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市蘆洲區長榮路今（5）日12時50分發生一起停車糾紛引起的打架情事，蘆洲警分局接獲110通報後，立即調派延平所到場將兩人控制，經查為施男(41歲)汽車駕駛與蔡男(34歲)汽車駕駛，兩人行經長榮路7號時，見路邊停車格(編號125號)車輛將駛出，均將車輛駛向該停車格)，雙方僵持過程，蔡男不斷鳴按喇叭，隨後由施男停到該車格，蔡男遂將車輛行至前方暫停路邊，兩車駕駛下車理論後大打出手。

廣告 廣告

（蘆洲警分局提供）

蘆洲警分局指出，員警到場立即制止，因雙方均有受傷，施男送市三(右手拳頭擦挫傷、左臉頰紅腫)、蔡男送新光(頭部、臉部、頸部等多處擦挫傷)，由員警戒護就醫，後續均依傷害罪現行犯帶回偵訊後移送地檢署偵辦。