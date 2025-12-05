蘆洲光華段965地號都更 審議通過

蘆洲區光華段965地號（中園社區）於107年7月4日鑑定為海砂屋，有鋼筋外露、混凝土塊剝落情形，已危及居住安全。（圖：新北住都中心提供）

蘆洲區光華段九六五地號都市更新案於二十八日經新北市政府審議會通過。該案以「自主更新」方式推動，由地主自組更新會，新北住都中心擔任全案管理單位，提供從建築設計、都更規劃、審議、融資媒合到工程管理的一條龍專業協助，陪伴更新會完成都更的每一哩路。

蘆洲光華段九六五地號基地位於長安街生活核心，周邊機能成熟，然因建物氯離子含量過高、屋齡老舊等因素，結構安全及環境品質亟需改善。更新後將興建兩棟地上16.17層、地下四層之建築物，並規劃綠建築、提高耐震能力，除促進基地及周邊環境提升，亦創造更安全舒適的生活環境。

新北住都中心表示，蘆洲光華段案是中心推動民辦都更的重要成果之一。中心在過程中扮演統籌與支援角色，協助所有權人凝聚共識、順利推動事業計畫，並結合新北市政府推出的「防災都更二點零專案」及各項政策，讓此案得以原容積一點五倍進行重建、獲得經費補助與審議加速等協助，大幅降低自主更新的實務風險，讓重建流程更順暢。

此案展現新北市推動自主更新制度的成熟經驗，也與「自主更新行動方案」政策方向一致；而蘆洲光華段的成功案例，正是地方與中央攜手促進都市再生的優良範例。新北住都中心強調，未來將持續與新北市政府攜手推動「民間主導、政府輔助、專業統籌」的自主更新模式，善用行政法人的公正角色及跨局處協調整合能力，鼓勵更多社區在居民共識下啟動自辦更新，改善居住安全與都市環境品質。