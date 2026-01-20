蘆洲兒九公園啟用 鄰里健身樂活新據點

蘆洲兒九公園完工今（廿）日啟用提供居民就近運動、放鬆身心的公共空間。（圖：新北工務局提供）

▲蘆洲兒九公園完工今（廿）日啟用提供居民就近運動、放鬆身心的公共空間。（圖：新北工務局提供）

因應都市快速發展及住宅密集化，市民對休憩與運動空間的需求日益提升。新北市政府擴大整建蘆洲區兒九公園，增設綜合式體健設施及休憩步道，於今（廿）日全面完工啟用，提供居民就近運動、放鬆身心的優質公共空間。

新北工務局長馮兆麟表示，兒九公園基地位於信義路與民生街交叉口，鄰近徐匯中學及溪墘湧蓮活動中心，原為私人停車場用地，基地四面臨路，兩側緊鄰既有公園。為提升土地使用效率，去（一一四）年十月啟動公園開闢工程，工程經費約六百五十萬元，歷時約三個月完成改造，提供居民舒適的日常活動環境，並與鄰近溪墘公園串聯，形塑完整的鄰里生活圈。

新工處長簡必琦指出，傳統體健設施已逐漸難以滿足民眾多元化需求，兒九公園特別設置綜合式體健設施，提供較高強度訓練選擇，加強全身肌力，讓民眾在公園中達到良好健身效果；保留原有簡易型設備，滿足不同年齡層及體能需求，整體面積約四百八十九平方公尺，營造兼具健康促進與社交互動的友善社區空間。