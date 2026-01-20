蘆洲冷血兒「砍死父母」躲公園 落網「吐1句」曝殺機！

社會中心／江姿儀報導



新北市蘆洲日前發生一起震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭亂刀砍死，兩人全身被砍多達37刀。警方追查發現，36歲的獨子涉有重嫌，疑似因返家向父母要錢遭拒，憤而持開山刀將雙親砍死後逃逸。凶嫌殺害至親後藏身新莊運動公園過夜，昨（19日）晚間6時許於附近巷弄被逮，落網供稱「長期家庭不睦」，至於犯案動機仍有待釐清。





蘆洲冷血兒「開山刀狂砍父母」37刀 落網曝「早藏殺機」：忍很久了！

36歲廖姓凶嫌持刀狂砍父母37刀，殺害雙親後逃往公園。（圖／民視新聞）

回顧整起事件經過，36歲廖姓凶嫌17日晚間拿出預藏的開山刀，殘忍砍殺父母37刀，刀傷深可見骨，可見殺意相當明確。凶嫌犯案後騎機車逃亡，為躲避警方追緝，先於三重三和路四段巷弄內棄車，隨後搭計程車逃亡到新莊運動公園過夜，起床後在新泰路出沒。根據《三立新聞網》報導，當地員警19日巡邏時，發現凶嫌行蹤，立刻呼叫警力支援，隨後逮捕凶嫌歸案，還於凶嫌身上搜出美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗等物，以及1000多元的現金。

蘆洲冷血兒「開山刀狂砍父母」37刀 落網曝「早藏殺機」：忍很久了！

凶嫌落網供稱「從小被家裡管教很嚴，被爸媽打罵到大，長期家庭不睦」，他忍耐已久，早就埋下殺機。（圖／翻攝畫面）

凶嫌落網被帶回分局時，面對媒體連番追問犯案動機與是否悔恨，始終一語不發、神情冷漠，毫無情緒起伏，冷血反應令人發寒，全程未對外回應半句。根據《聯合新聞網》報導，廖男供稱「從小被家裡管教很嚴，被爸媽打罵到大，長期家庭不睦，已經忍很久了。」，透露自小父母嚴格管教，不滿雙親對他動輒打罵，長期親子關係緊張，而他忍耐已久，早就埋下殺機。案發當晚，他認為母親每月僅給5000元零用錢太少，因而與父母爆發激烈爭執，最終持刀行凶。不過，實際犯案動機與過程，仍有待警方進一步釐清。





