蘆洲分局偵查隊遭搜索 隊長等6人約談後4人請回

新北市蘆洲警分局驚傳遭搜索，今（18）上午新北地檢署偵辦圖利案指揮搜索分局偵查隊，隊長、警務員及4名刑警被帶走約談，隊長等4人訊後獲請回，另2人仍在複訊中。

蘆洲分局今遭搜索。（圖／資料畫面）

據了解，永和警方今年10月前往蘆洲偵辦毒品案，在場未查獲到相關毒品，現場有4人在打麻將，遂通報轄區蘆洲分局集賢所到場，蘆洲警方將4人帶回經查並無抽頭也沒扣到賭資，未構成賭博罪將4人請回，事後偵查隊遭檢舉有疏縱人犯及圖利之嫌。

市警局督察室獲報後進行調查，並報請新北地檢署指揮偵辦，檢察官與督察室人員今上午7時許前往蘆洲分局偵查隊搜索，同時帶回偵查隊長等6人約談訊問，經檢察官複訊後認為事證不足，訊後偵查隊長、小隊長及2名偵查佐請回，另裁決室警務員與值班收案偵查佐仍在複訊中。

對此蘆洲分局表示，有關督察室今日至分局調查，案由為本分局偵查隊處理賭博案程序有疑義，目前初步調查並無犯罪嫌疑，6名同仁均以「證人」身分配合調查已陸續請回，盼司法能釐清真相還同仁清白。

