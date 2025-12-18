蘆洲區民族路人行環境改善最後一哩路 侯友宜實地視察成果

侯友宜市長視察蘆洲區民族路人行環境改善成果，未來持續建構更安全的道路空間。（新北市工務局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市政府投入1.2億元，分成三期推動蘆洲區民族路人行道整體改善計畫，近日全數完工。侯友宜市長今(18)日視察第三期改善成果，包括人行道拓寬、鋪面更新、無障礙設施改善成果，強調市府以人本思維融入工程，營造友善道路空間，未來將持續建構更安全便捷的人本環境，提升市民通行安全與街道景觀品質。

工務局長馮兆麟(右一)檢視蘆洲區民族路人行道改善情形。（新北市工務局提供）

侯友宜表示，蘆洲區民族路人行道完工後，將與已改善完成的蘆洲國小通學廊道、三民高中捷運站，以及明年預計完工之湧蓮寺慈善公益大樓互為串聯，不只學生與接送家長受益，也讓周遭社區民眾及用路人共享，提供安全優質的通行環境。

新北工務局長馮兆麟表示，新北市以人本交通為核心推動市政建設，工務局積極爭取內政部「永續提升人行安全計畫」4年400億補助，自112年起已獲得5億900萬元補助，新北市境內改善總長度達32.55公里，改善面積77,469平方公尺。

馮兆麟提到，民族路是蘆洲區主要道路之一，周邊住宅、商家與學校密集，行人通行需求高，因電桿、植栽及私人建物占用，導致人行道淨寬不足1.5公尺，市府三階段推動改善，第一、二期工程已陸續完成。第三期工程經費為3,756萬8000元，經與居民、店家協調，遷移設施及拆除占用物，完工後人行道寬度達1.5公尺以上，改善長度約810公尺。

養工處排除電桿、私人建物占用後，蘆洲區民族路人行道寬度達到1.5公尺，民眾拉著菜籃車行走更舒適。（新北市工務局提供）

負責施作的養工處長鄭立輝指出，本次改善項目增設導盲且整合無障礙設施，並同步檢討路口動線與安全設計，降低人車衝突風險。台電也配合進行電箱下地工程，以及將周邊道路纜線管路集中轉移至共同管道，提升市容美觀與公共安全，讓通行空間變得寬敞順暢