蘆洲命案家屬憂遭冒名詐騙 發聲明澄清「未發起任何募款」籲勿轉傳不實資訊

蘆洲命案家屬憂心遭冒名捐款詐騙，發聲明強調絕對不會對外發起任何形式的募款活動。翻攝Google map

新北市蘆洲區日前發生震驚社會的夫妻雙屍命案，死者家屬今（20日）對外發表聲明，感謝社會各界關心與關愛，但也憂心有心人士趁機冒名行騙，鄭重澄清目前「未曾、也不會」對外發起任何形式的募款活動，呼籲民眾提高警覺，避免愛心遭詐騙集團利用。

家屬在聲明中指出，近日接獲外界詢問是否有捐款管道，若有疑似以「蘆洲蔥油餅老夫妻命案」或家屬名義要求匯款、捐助的訊息等相關內容皆屬不實詐騙，與家屬毫無關聯。家屬表示，目前只希望能夠平靜處理後續事宜，懇請社會大眾尊重隱私，切勿轉傳未經證實的募款資訊。

這起命案發生於17日晚間，蘆洲區一對年長夫妻遭殺害，兇嫌為死者36歲獨子廖姓男子。警方調查，廖嫌犯後逃亡藏匿約2天，於新莊體育館周邊落網，並坦承因與父母長期感情不睦，當天為了5,000元零用金問題爆發激烈爭執，隨即持預藏的開山刀行兇，造成父親身中24刀、母親13刀，雙雙當場死亡。

警方今日下午依殺人罪嫌將廖嫌移送新北地檢署偵辦，過程中因家屬情緒激動，警方為避免正面衝突，改由警局停車場讓廖嫌上車，不過車輛駛出時，仍有家屬衝上前拍打車窗，怒罵「畜生」、「垃圾」，所幸警方戒備得宜，未釀成進一步衝突，順利將人送往地檢署複訊。

家屬也再次透過聲明強調，面對突如其來的巨大變故，家人正承受極大悲痛，懇請外界給予空間與尊重，並呼籲民眾若接獲任何以本案名義進行的募款或匯款要求，務必查證來源、提高警覺，以免落入詐騙陷阱。



