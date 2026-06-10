蘆洲命案1死2傷 主嫌逃柬埔寨14年今押返台
我國重大外逃通緝犯施宜璋，涉入2003年間新北市蘆洲區殺人案，案經法院審理後遭判處重刑16年4個月。不過，施宜璋於2012年4月潛逃出境，躲避司法制裁長達14年，直到刑事局駐外警察聯絡官與柬埔寨移民局合作清查，才在柬埔寨確認其真實身分，今日由我國警方派員押解返台歸案。
刑事局指出，施宜璋是臺灣新北地方檢察署發布通緝的外逃犯，並於2024年2月遭最高檢察署列為重大外逃通緝犯。由於施嫌返台後，必須面對最低10餘年的有期徒刑，因此在柬埔寨遭查獲後，仍千方百計抗拒遣返回台，並試圖籌劃脫身方式。
警方指出，施宜璋涉入的蘆洲命案發生於2003年3月16日凌晨，當時新北市蘆洲區「一八二餐廳」因陪酒小姐坐檯糾紛引發衝突，施宜璋接獲聯繫後，與多名共犯前往現場助陣，並攜帶單刃小武士刀。雙方在餐廳外爆發鬥毆，施宜璋持刀刺傷一名被害人左胸背部，造成氣胸、血胸等重傷，隨後又朝張姓男子背部、肩部連刺多刀，其中一刀刺入右胸腔，刺穿肺葉、橫膈及肝臟，張男雖逃離現場並送醫急救，但最後仍傷重不治。
施宜璋犯案後，案件歷經多次上訴，最終仍遭判處重刑。然而，他於2012年4月潛逃出境，企圖逃避入監執行。刑事局表示，查緝我國外逃通緝犯是刑事局重點工作，各駐外警察聯絡官長期與駐在國執法機關保持聯繫，持續交換情資並追查外逃犯行蹤。
本案由刑事警察局駐胡志明市聯絡官透過多方管道追緝，於今年2月與柬埔寨移民局共同清查一名疑似我國籍、無護照身分的男子，經身分比對後，確認就是潛逃多年的重大通緝犯施宜璋。據了解，施嫌甚至想透過關係抗拒返台，我方警方持續與柬埔寨執法單位溝通協調，最終順利派員赴柬埔寨完成押解作業。
刑事局強調，重大刑案外逃通緝犯即使潛逃海外，仍難逃法網。未來將持續透過駐外警察聯絡官與各國執法機關合作，強化跨境追緝能量，將逃亡海外的不法分子緝捕歸案，確保司法正義得以實現。
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