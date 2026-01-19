蘆洲啃老兒狠砍30多刀弒親！老夫妻傷口深到見骨 警曝：血幾乎流光

新北市蘆洲區18日驚傳雙屍命案，廖男疑似殺害父母後逃逸。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區18日驚傳雙屍命案，67歲廖姓男子與75歲許姓妻子陳屍家中，2人身中多刀，被發現時已明顯死亡。警方目前鎖定夫妻倆的獨生子涉有重嫌，詳細案情仍待進一步釐清。經檢警初步相驗，發現廖翁的後腦、手部有20多處刀傷；許婦則是後腦、背部、左右手有10多處刀傷，傷口深度見骨，血液幾乎流光。

據了解，廖男與妻子平時在三重擺攤賣蔥油餅，夫妻倆辛苦將獨生子養大，無奈兒子整天遊手好閒，雖然偶爾會打打零工，但主要還是靠父母接濟，過去還曾染上毒品。由於廖翁每週日都會到陳姓表妹家中喝茶，然而陳女當天遲遲等不到廖姓夫妻出現，多次聯繫也未獲回應，遂前往對方家中查看。

昨天上午10時許，陳女抵達廖家門口，按門鈴、打電話都無人回應，隨後發現夫妻倆平時工作使用的車輛仍停放在樓下，且屋內隱約傳來手機鈴聲，她越想越不對勁，決定報警求助。警方趕抵現場後，會同里長請來鎖匠開門，沒想到一進屋內，便赫見廖姓夫妻倒臥客廳，現場留下大片乾涸血跡，畫面怵目驚心。

檢警初步相驗，發現廖翁後腦、左手、左手肘有20多處刀傷，且雙手均受傷，顯見有抵抗跡象；許婦則是後腦、背部、左右手有10多處刀傷，2人傷口深度見骨、大量失血，血液幾乎流光，詳細死因仍待擇日解剖釐清。警方調閱監視器，發現廖兒週六晚間將機車棄置三重後搭計程車離開，並在其機車車廂內發現疑似凶刀，目前全面追緝中，相關案情仍待釐清。

