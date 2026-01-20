蘆洲啃老弒親逆子 新北檢聲請羈押禁見 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

新北市蘆洲區中山一路巷弄發生的啃老逆子弒殺雙親案，凶嫌廖姓男子19日晚間被警方逮補後依殺人罪移送，新北地檢署檢察官偵訊後，今（20）日下午依殺害直系血親尊親屬罪嫌之重罪，且已有逃亡、滅證之事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

這起人倫血案發生在17日晚間，蘆洲警分局18日中午12時50分左右獲報後，轄區蘆洲派出所員警到場發現，夫妻兩人倒臥客廳，地面有大量血跡，初步檢視兩人均身中10多處刀傷。立刻通知警分局偵查隊及鑑識小組到場採證釐清。調閱監視器畫面發現，死者36歲兒子於前日晚間9時左右，獨自由家中出門騎機車離去，明顯涉有重嫌。

廣告 廣告

蘆洲警分局表示，廖姓死者的陳姓表妹，18日報案指稱，由於多次聯繫表哥，都沒找到人。特別到表哥家裏看看，沒想到在門外撥打電話，卻聽到屋內傳來手機鈴聲，而且一直無人接聽，覺得不對勁，所以立即報警求助。員警獲報後找來鎖匠開門，一進門就發現2夫妻倒臥客廳血泊中，已沒有了生命跡象。

警方調閱監視器畫面後也發現，死者36歲兒子，於1月17日晚間9時左右，獨自自家中騎機車外出離去。19日晚間廖嫌在新莊新泰路附近被員警查獲逮補。

警方依移殺人罪移送，檢察官訊後認被告廖姓男子涉犯刑法第271條第1項、第272條之殺害直系血親尊親屬罪嫌之重罪，且已有逃亡、滅證之事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

航空公司前駐陸人員扮共諜未遂 行賄罪判刑6月

被控涉嫌為中共發展組織 周滿芝更一審被判刑8年

【文章轉載請註明出處】