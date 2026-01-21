蘆洲啃老族弒親案震驚社會！ 律師示警：「3徵兆」是悲劇警訊





新北市蘆洲區17日晚間發生命案，36歲廖聰賢涉嫌殺害67歲父親與75歲許姓母親，於19日晚間6時落網，警方調查，廖嫌宣稱不滿從小就被雙親嚴厲管教，加上每月只給5千零用錢，才痛下殺手。對此，恩典法律事務所創辦人蘇家宏表示，「毒品、啃老與家暴」是悲劇警訊！

律師蘇家宏表示，這起案件並非「不夠努力」，而是多重風險長期累積後突然爆發的社會悲劇。他指出，毒品往往是家庭悲劇的重要推手。吸毒不僅侵蝕身心，更可能導致理智喪失、暴力升高，讓人一步步走向無法挽回的深淵。他呼籲，家人若發現子女涉毒，應及早介入，必要時透過法律途徑強制戒治，避免更大傷害。

此外，針對成年子女長期向父母索討金錢的情況，蘇家宏說明，依現行法律，父母的扶養義務原則上僅至子女18歲成年為止，身心健全的成年子女應自負生活責任，無權將父母視為「提款機」。父母完全可以拒絕給予金錢支援，他說「成年人要自己想辦法找工作。父母沒有義務養好手好腳的成年人，子女不能把父母親當提款機，更不能啃老，因為沒有法律上的權利！」

他也強調，家庭暴力不能隱忍。若子女對父母施暴，應立即依《家庭暴力防治法》申請保護令，必要時要求其搬離住處、接受治療或戒毒，「如果真的戒不掉，寧可舉報他，讓法律強制他『勒戒』，雖然有吸毒前科也比起整個人生毀掉還好」。

蘇家宏律師指出，弒親行為在我國刑法中屬於極其嚴重的犯罪，依《刑法》第272條，殺害直系血親尊親屬可加重其刑二分之一，最輕本刑即為15年以上有期徒刑，最重可判死刑，且目前將由國民法官參與審理，量處最重死刑的結果是可以預期的。

最後他呼籲，當親情無法割捨時，就該讓法律介入自保。雖然無法阻止悲劇，但仍要向前，把這份沉痛的遺憾，化為保護自己、保護家人的力量。「法律不是要你放棄孩子，而是在你撐不住的時候，幫你把界線畫清楚。」

