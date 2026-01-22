蘆洲啃老逆子弒父母！今下午遺體相驗 家屬到場...面色凝重、不發一語

記者莊淇鈞、林盈君／新北報導

廖家家屬到場相驗，面對媒體不發一語。（圖／記者 莊淇鈞攝影）

本月17日，新北蘆洲發生人倫慘案，36歲的啃老男廖聰賢，因向父母討要零用錢遭拒，竟持開山刀砍死67歲的父親、75歲的母親，19日晚間被警方逮捕，全身狼狽不堪、口袋僅剩587元。廖男落網後供稱，持刀威脅母親給錢，母親給了5000元現金，之後父親返家見狀，與他發生爭吵，因此揮刀先砍殺父親，之後再殺害母親。22日下午3點，檢察官抵達板殯相驗，廖家家屬也到場，面對媒體不發一語，面色凝重。

廣告 廣告

廖家家屬到場相驗，面對媒體不發一語。（圖／記者 莊淇鈞攝影）

據了解，廖男落網後供稱，因不滿長期被責罵，加上小時候被父母打罵式教育，內心已經積累了很多不滿，表示會行兇是因為「早就忍不住了」才動手。不過根據廖家親友的說法，廖父與廖母約40多歲才「老來得子」，對廖男非常疼愛，但已經36歲的廖男卻長期啃老，平時遊手好閒，偶爾打點零工，缺錢就向父母討要，每次都會索討幾千元，平均每月達3到4萬元。廖父、廖母在市場擺攤賣蔥油餅維生，每張餅賣25元，收入並不富裕，未料卻被逆子行兇砍殺。

36歲啃老男廖聰賢，因向父母討要零用錢遭拒，持刀砍殺父母遭逮捕。（圖／翻攝畫面）

廖男於筆錄供稱，案發當晚，他向母親討錢遭拒，因此拿出7天前網購的開山刀，威脅母親給了5000元現金。父親從宮廟忙完返家後見狀，與廖男發生爭執，廖男持刀砍向父親頭部，廖父掙扎拉扯，廖男行兇後再砍死廖母，犯案後未整理現場，僅帶走父母與自己的手機、一些現金跟幾件衣服，裝進包包後逃離現場。

36歲啃老男廖聰賢，因向父母討要零用錢遭拒，持刀砍殺父母遭逮捕。（圖／翻攝畫面）

雖然廖男一路上騎車再棄車，又換裝搭乘計程車製造斷點，最終逃往新北市新莊區，但仍被警方掌握行蹤，於19日晚間落網。廖男逃亡後，全程未使用證件或手機，僅用身上的現金度日。警方於新莊區新泰路逮捕廖男，背包內起獲換下的血衣、美工刀、螺絲起子等證物，今天下午3點，檢方將相驗死者遺體，進一步釐清死因。

36歲啃老男廖聰賢，因向父母討要零用錢遭拒，持刀砍殺父母遭逮捕。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

勇消詹能傑殉職！支援救災「穿制服買便當」遭公審 衝鋒第一線辛酸

41歲勇消詹能傑殉職！與護理師妻感情超好 分隊長哽咽：他女兒還這麼小

基隆勇消詹能傑殉職！同仁狂奔扛他上救護車、崩潰喊：快點給我起來喔

基隆惡火2死4傷！英勇小隊長詹能傑殉職 現場「雜物堆到天花板」畫面曝

