社會中心／馬聖傑、黃啓豪 新北市報導

新北市蘆洲地區，驚傳雙屍命案！一對老夫妻，身中十多刀，陳屍客廳！警方調閱監視器，發現嫌犯正是他們的獨生子！他犯案後，騎車到三重，接著搭乘小黃逃逸！警方在他的機車車廂，發現一把開山刀！附近鄰居對嫌犯很有印象，直呼人很兇，還是個啃老族，沒想到會對父母親痛下殺手！

公寓一樓，女子焦急來回踱步，手裡拿著手機急得打給警方，她因為聯絡不上自己的親戚，驚覺出事了，員警帶來鎖匠破門入內，驚見一男一女陳屍客廳氣絕多時！一直到傍晚，家屬強忍著悲痛，完成招魂儀式及相驗程序。公寓綠色鐵門被綁上封鎖線，附近鄰居都納悶，這對夫妻好好的怎麼遭殺害，警方調查發現，事方當晚，有人聽到屋內傳出爭吵聲。

蘆洲啃老逆子疑「持開山刀手刃雙親」 棄機車搭小黃南逃

蘆洲啃老逆子疑「持開山刀手刃雙親」 棄機車搭小黃南逃。(圖／民視新聞）





死者房東：「傍晚九點多有聽到，有聽到那個就是吵雜聲音，乒乒乓乓啦，然後又有那個女人的喘氣聲，就是類似好像很辛苦的樣子。」

當地里長：「隔壁的有聽說在吵架，很大聲的吵架，而且有人在奔跑，聽到一個女人在尖叫的聲音。」

這起雙屍命案，發生在新北市蘆洲地區，17號傍晚九點多，死者是67歲的廖姓男子與他75歲的妻子，他們被發現時，頭部重創，身上有10多處刀傷，刀刀見骨，整起命案會曝光，是因為夫妻倆的親戚，突然聯繫不上他們。

理髮廳老闆娘：「啊就是因為她（死者）每個禮拜，都會去她妹妹那邊玩，消遣撲克牌，她妹妹就說，欸奇怪今天怎麼沒有打電話來，然後就一直打電話給他們，他們就都沒有接到電話，然後兩夫妻才來這邊找他們。」













親戚訝異，原來兇手可能是夫妻倆36歲的獨生子！他犯案當天，與母親都待在家，直到晚上9點多父親返家後，短短半小時內，疑似持開山刀砍殺雙親，更換衣物、處理身上血跡，接著騎車前往三重，再棄車徒步離開，疑似轉乘小黃，附近鄰居對這號人物，印象深刻。

附近鄰居：「（兒子）跑過來這邊罵我們，（兒子）很兇啊，好像兄弟那樣子啦。」

嫌犯平常窩在家當啃老族，沒工作，整天玩電腦遊戲，11年前因為持有三級毒品遭裁罰，現在警方鎖定嫌犯逃逸路線，要查到底是什麼原因，讓他冷血狠心殺害年邁雙親。

