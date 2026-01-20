蘆洲啃老逆子37刀滅雙親！兩老雙手滿佈「防禦性刀傷」

新北市蘆洲區17日晚間發生賣蔥油餅、當乩身為生的廖姓老翁跟妻子，慘遭獨子廖聰賢砍死的逆倫慘案，合計身中37刀。檢警相驗也發現兩老手上都是「防禦性刀傷」，顯見生前是在意識清醒下，驚恐舉手抵擋，最後遭活活砍死。

廖聰賢19日晚間在新莊一帶落網。 （圖／警方提供）

經初步相驗，警方發現67歲廖姓老翁跟75歲許姓妻子都身中十多處刀傷，男方的傷勢主要集中在後腦、左手及左手肘，女方的傷勢集中在背部、後腦及雙手，後腦凹陷慘不忍睹，兩人共身中37刀，刀刀見骨，鑑識人員更在兩名死者的手部、手肘及手臂內側的多處刀傷中，鑑識認定皆為「防禦性刀傷」，而這也表示兩老在遇害時意識相當清醒，驚恐舉起雙手擋刀，最後遭活活砍死。

廣告 廣告

廖聰賢19日晚間在新莊一帶落網，旋即被帶回蘆洲分局偵訊。 （圖／翻攝畫面）

而犯下泯滅人性罪行的廖聰賢，犯案後騎機車逃逸旋即棄車，再改搭計程車逃亡，平時遊手好閒根本沒儲蓄的他也無本錢可以一直花錢搭計程車、客運等逃亡，於是將手機關機，在合計45小時的逃亡生涯中，多次變裝，買超商食物迅速離開，坐在路邊果腹，也沒有投宿旅館，直接在路邊長椅倒頭就睡，但也就是他幾乎全步行的逃亡方式，讓警方得以及時攔截逮人，截至今（20日）上午8點他仍在蘆洲分局被偵訊中。

廖聰賢曾在父親當乩身的宮廟幫忙。 （圖／翻攝該宮廟粉專）

廖姓老翁返家被逆子砍死之前，才剛在某間宮廟當乩身替信徒辦事辦完。 （圖／翻攝該宮廟粉專）

廖姓嫌犯行兇後離開家。（圖／警方提供）

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

廖姓老翁死前返家的最後身影。（圖／警方提供）

廖聰賢殺害雙親後騎車逃逸。（圖／警方提供）

廖聰嫌棄車逃亡。（圖／警方提供）

警方在棄車現場採證。（圖／警方提供）

案發現場。（圖／警方提供）

廖聰賢的車內被找出開山刀。（圖／警方提供）

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

影/桃園「5樓燒到8樓」重大火警！ 竟是街友亂燒垃圾釀禍

影/新北醉漢搭小黃霸車運將報警 狂譙踹傷警遭逮捕送辦

新北三峽貨車擦撞母女雙載機車 女騎士命危送醫不治