蘆洲啃老逆子37刀狠弒雙親! 父母雙手布滿"防禦性刀傷"

社會中心／綜合報導

36歲的獨生子長期無業啃老，因為要不到5千元，居然殘忍連揮37刀狠弒雙親。母親頭顱被砍破，父親雙手滿布刀痕，顯然是驚恐下拼命擋刀，遭活活砍死。逆子殺人後變裝徒步逃亡，闖工地睡覺，蘆洲警方調閱數百隻監視器，逐步勾勒路線。逃亡45小時後落網，身上僅剩587元，還供稱管教嚴、忍很久了，兩周前網購開山刀。

員警vs.嫌犯廖聰賢：「摸頭，不要動，趴下。」躲在巷弄裡撐著雨傘的男子，被員警團團包圍，上銬逮補，他就是犯下新北市蘆洲雙屍命案，36歲的廖聰賢。員警vs.嫌犯廖聰賢：「手上來，手上來。」持開山刀手刃父母，逆子逃亡45小時落網，犯案軌跡跟著曝光。17號晚上行兇後，他先騎機車離開再棄車，深夜10點多，改搭計程車逃往新莊。多次穿脫外套變裝，並把手機關機，連著兩天，都在新莊體育場周圍遊蕩，睡路邊長椅。

廣告 廣告

蘆洲啃老逆子37刀狠弒雙親！ 父舉手擋刀遭活活砍死

蘆洲啃老逆子37刀狠弒雙親！ 父舉手擋刀遭活活砍死（圖／民視新聞）新莊中和里里長林孟鴻：「(警方)在公園在部署要抓那位嫌疑人，(房屋)血肉模糊的狀態，怎麼會把自己的父母親殺成這樣，真的太恐怖了。」嫌犯廖聰賢vs.記者：「良心會不會過意不去。」廖聰賢平時遊手好閒，36歲還無業啃老，卻聲稱因從小被父母打罵到大，早已忍無可忍，兩周前預謀買開山刀放在家。還供述當天不滿索討5千元零用錢不成，甚至父親揚言斷掉金援，要他出門工作，引爆殺機。砍了母親至少13刀，砍到頭顱破裂；父親則被砍了超過24刀，雙手滿布傷口，顯然是拼命擋刀，遭活活砍死。

蘆洲啃老逆子37刀狠弒雙親！ 父舉手擋刀遭活活砍死

蘆洲啃老逆子37刀狠弒雙親！ 父舉手擋刀遭活活砍死（圖／民視新聞）法醫高大成：「血跡會那麼多大概就是因為，砍的沒有到要害，但是出血量很多，表示被砍的人一直有反抗，所以血一直噴一直噴，噴得滿地都是。」嫌犯廖聰賢vs.記者：「殺死父母有沒有後悔？」殘忍砍死雙親，落網卻冷血麻木，更激起親友憤恨，群起到警局堵人！嫌犯廖聰賢vs.死者親友：「下來啦，下來啦。」連警方也看不下去，建請檢察官聲押，依照殺害直系血親尊親屬，最重可判死刑或無期徒刑，而世界上唯一愛他的父母，更再也回不來。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：蘆洲啃老逆子37刀狠弒雙親！ 父舉手擋刀遭活活砍死

更多民視新聞報導

停紅燈突暴衝！中和自小客連撞8車 騎士遭壓車底

遭雷虎科技求償1億 Cheap反嗆「法院見」：能操縱股價還來發文？

找到了！熊本阿蘇山直升機殘骸嚴重損毀 暫時無法靠近機體

