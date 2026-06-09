蘆洲噁男跟蹤3正妹！沿路狂問「1部位大小」遭逮

社會中心／楊佩怡報導

新北蘆洲出現怪噁男尾隨正妹！近日一名女網友發文表示，有名怪男從早餐店跟蹤她到三民高中捷運站，過程中甚至跟女網友並排走，不斷問她「罩杯大小」，直到女網友拿出手機狂拍她留下證據，怪男才離開現場。對此，蘆洲警方閱監視器畫面後發現，該男子不只一次跟蹤女性，目前已將其移送法辦。





蘆洲噁男「早餐店跟到捷運站」！狂問正妹「有沒有32E」遭逮…起底竟是連環犯

正妹網友遭怪男跟蹤到三民高中捷運站，怪男竟沿途狂騷擾問「有沒有32E」。（圖／警方提供）

一名正妹網友在Threads上發文表示，該名怪男從連鎖早餐店（蘆洲正和店）附近開始一路跟蹤她到三民高中捷運站，原PO指出一開始怪男走在前面，就一直回頭看她，原本怪男是要右轉，發現PO走直線後，便緊跟她身後。後來又與原PO並排走，見原PO沒出聲，怪男竟開始言語騷擾，不斷問原PO罩杯大小「有沒有32E」。忍無可忍的原PO立刻打電話向家人求救，並開啟相機鏡頭狂拍對方，怪男這才走掉。原PO也在內文補充怪男「右手有點彎彎的」特徵，提醒其他女性要注意安全。

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蘆洲噁男「早餐店跟到捷運站」！狂問正妹「有沒有32E」遭逮…起底竟是連環犯

警方將黃男2度逮捕，並向檢方建請「預防性羈押」。（圖／警方提供）

對此，根據《聯合新聞網》報導，蘆洲警方調閱監視器後，確認涉案男子就是住附近的30歲黃男，且當天上午就因連續跟蹤2名女子，遭警方逮捕並依《跟騷法》與《妨害自由》移送新北地檢署，並主動建請「預防性羈押」。不過，檢方未採納羈押建議，裁定黃男「無保請回」。後續又有第3名女子（原PO）發文指控，警方網路巡邏發現後，確認是同一人所為。鑑於黃男有高度再犯風險，警方已聯繫第3名被害人做筆錄，並將向檢方聲請拘票再次逮捕黃男，二度爭取預防性羈押。

蘆洲噁男「早餐店跟到捷運站」！狂問正妹「1部位大小」遭逮…起底竟是連環犯

黃男當天早上就因跟騷2女遭警方逮捕。（圖／警方提供）





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