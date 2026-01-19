蘆洲夫妻身中多刀陳屍家中 兒子涉有重嫌失聯中

新北市蘆洲區昨（18日）中午發生殺人命案，一對廖姓夫妻陳屍在住家客廳，身上均有十多處刀傷，警方調閱監視器後發現，2人的兒子前天晚間9點多從住家騎車離去涉有重嫌，目前組成專案小組正在積極追緝中。

據了解，死者陳姓表妹於昨日多次聯繫表哥未果，前往其蘆洲中山一路住處尋人，她在門外撥打電話時，聽聞屋內傳來手機鈴聲卻無人接聽，立即請報案請警方協助。

警方到場後會同鎖匠開門，赫然發現67歲廖姓男子及75許姓妻子雙雙倒臥客廳，地面有大量血跡，經初步檢視，身上均有十多處刀傷，因此立起封鎖現場進行採證。

警方調閱附近監視器，赫然發現2人的兒子於前天晚間9點多從該處騎機車離去，目前無法取得聯繫，懷疑涉有重嫌，目前已由刑大、蘆洲分局、蘆洲派出所成立專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，積極查緝中。



