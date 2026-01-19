蘆洲夫妻身中10餘刀倒臥血泊 兒離家失聯涉嫌重大

蘆洲分局外觀。（資料照／記者游承霖攝影）





新北市蘆洲驚傳殺人案！一名陳姓婦人昨天（18日）中午撥打多通話給廖姓表哥，卻發現均無人回應，後續報警尋求協助時，警方請來鎖匠打開房門查看，驚見廖姓男子與許姓妻子倒臥在客廳，現場血跡斑斑，2人均已明顯死亡，而2人的兒子前天（17日）晚間離家後就此失蹤，目前失聯中，警方認為他涉嫌重大，將積極查緝中。

據了解，蘆洲警分局接獲一名陳姓婦人報案，表示自己從昨天（18日）開始連續撥打多通電話給67歲廖姓表哥，卻都無人回應，循線前往對方位於蘆洲中山一路的住處，卻只聽到屋內有手機鈴聲，卻無人接聽，請求警方協助。

警方請來鎖匠破門查看，驚見廖姓男子與75歲許姓妻子陳屍住處客廳，現場大量血跡，初步檢視，2人都身中10多刀，立即封鎖現場進行採證。

而警方後續調閱監視器，發現2人的兒子，前天（17日）晚間9時許，騎乘機車離家後就此失聯，懷疑他涉嫌重大，目前正積極查緝當中，全案諸多疑點仍待釐清。

