蘆洲夫妻遭兒殺害！「小貨車蔥油餅」永久歇業 網不捨淚崩：從小吃到大

【緯來新聞網】新北市蘆洲區傳出弒親案，一對夫妻廖男和許女昨（18日）中午被發現陳屍住處，身中數十刀身亡，獨子涉有重嫌失聯，警方目前全力追緝中。而夫妻倆生前經營「小貨車蔥油餅」，是當地的知名美食，如今卻傳出噩耗，許多網友紛紛湧入Google評論哀悼。

蘆洲一對夫妻經營「小貨車蔥油餅」，卻不幸遭到兒子殺害身亡。（圖／翻攝自Google Map）

警方調查，廖男和許女在三重仁愛路開貨車賣蔥油餅，因價格親民廣受當地人好評，夫妻倆平常在家擀麵糰，每天早上10點出門做生意，蔥油餅賣光就返回租屋住，在Google評論上獲得極高的評分。



實際查看「小貨車蔥油餅」的Google地圖，目前已永久歇業，網友紛紛留言表達難過與不捨：「很喜歡你們，一路好走，真的太難過，祝福你們在天上一起快樂平安…」、「真的沒想到…雖然只吃過幾次 但每次經過還是很常看到要排隊，望安好」、「老闆老闆娘RIP」、「辛苦打拚的老夫老妻，解脫了，可以好好休息，沒有牽掛了」、「吃了十幾年，老闆老闆娘一路好走」、「從小吃到大，安息吧蔥油餅夫婦」。



另外，美食臉書粉專「翁翁旅食空間」也PO出夫妻倆生前的畫面，感嘆：「三重隱藏版蔥油餅，一份25元，高cp值以後都吃不到了」，因為自己喜歡的蔥油餅老夫妻就這樣被兒子砍死了，為此感到十分遺憾。



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

鍾欣凌報應來了！狂笑閨密嚇到哭 下一秒見狀腿軟喊不敢

差21歲還太少！鄭伊健老嫩配小37歲妹仔 「生財工具」被老婆賣掉