蘆洲夫妻遭砍身亡！逆子嫌「每月5000元零用錢太少」 認：早就想殺父母

【緯來新聞網】新北市蘆洲一對夫妻廖男和許女被發現陳屍在住處，身上中數十刀，兇手正是36歲的獨子，昨（19日）晚遭逮捕歸案。廖嫌供稱，從小被父母打罵到大，早就想動手，才會預謀犯案，警方將朝殺害直系尊親屬罪嫌偵辦。

蘆洲一對經營「小貨車蔥油餅」的夫妻，慘被獨子殺害雙亡。（圖／翻攝畫面）

鑑識人員勘驗現場發現，廖男身中24處刀傷，分布在後頸及雙手，且刀刀見骨；許女則遭重擊頭部，顱骨嚴重凹陷，身中13處刀傷，同樣刀刀見骨，可見兇嫌致死意圖明顯。



蘆洲警分局說明，廖嫌17日晚間9點多逃逸，警方在18日下午1點接獲報案，調閱監視器歷經27小時積極偵辦，鎖定新莊一帶，隨即佈置大量警力，在週邊分區查訪實施地毯式搜索，終於在19日晚間6點多將人逮捕。據悉，廖嫌在逃逸過程中，曾變換機車、計程車等交通工具，並於巷弄、防火巷內逃竄躲藏，多次變裝，意圖躲避查緝，全案將依殺害直系血親尊親屬罪偵辦。



根據調查，廖嫌平時遊手好閒，退伍後就沒有固定工作，偶爾打零工，主要靠父母接濟，還與前女友育有一個10多歲的兒子，因他無所事事，而且有毒品前科，孩子目前由女方照顧。



廖嫌供稱，他從小被父母嚴格管教，一路打罵到大，已經忍很久了，早就想殺死父母；當天因不滿母親每月只給5000元零用錢，有時候甚至不給，才會抱怨多給一點，而父親從宮廟回來後，又爆發口角衝突，才會拿出預藏的開山刀行兇。



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★

★ 珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，《緯來新聞網》提醒您遠離毒品 ★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

糗！小鐘力挺站台29歲後輩 口誤「精子」好逑

《陽光女子合唱團》獄警撞臉BIGBANG大聲引網朝聖 本人親回：說他是我哥也信