蘆洲夫妻雙屍命案時間軸曝光 鄰居曾聽聞爭吵、敲打、哀嚎聲

監視器拍下死者返家身影。翻攝畫面

新北市蘆洲廖姓夫妻疑遭啃老逆子殺害，倒臥自家客廳血泊中，廖子犯後逃逸失聯，據警方事後查訪，前（17日）晚間有鄰居聽聞廖家傳出爭吵、敲打以及哀嚎聲，隔日中午廖男表妹聯絡不上對方，前往住處找人，經警方會同鎖匠開門後，才讓整起命案曝光。

據了解，死者夫妻生活單純，平日在三重賣蔥油餅，2人與獨子一同居住在案發地點的租屋處已30餘年，房東子女就住在廖家對門，據房東子女所述，17日晚間9點左右，曾聽見廖家傳出嚴重爭吵的聲音，並有敲打、哀嚎的聲音，但不記得確切時間。

廣告 廣告

警方尋獲嫌犯機車。翻攝畫面

蘆洲發生雙屍命案，兇嫌疑似死者兒子以開山刀手刃雙親。翻攝畫面

監視器拍下廖嫌將車輛棄置停車格。翻攝畫面

警方事後調閱監視器，廖男於晚間9點07分左右返家，廖子則在9點31分左右離開，並騎乘機車前往三重，9點40分將機車停放在三和路四段160巷及自強路三段110巷口的路邊停車格後步行離開，隨後在晚間10點左右搭乘計程車前往新莊下車，接著開始步行逃逸。

警方前往三重尋獲廖子機車，並在車箱內查獲疑為凶刀的開山刀一把，目前已帶回採驗，根據警方最後掌握的線索，廖子目前還在新莊一帶逃竄，因過程都是靠步行逃逸，企圖增加警方查緝難度。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／中天主播林宸佑遭收押 檢調追「看不見的金流」支付寶、微信錢包成斷點

傷勢曝光！後腦、雙手滿是刀傷 蘆洲父徒手擋兒砍殺...仍救不了老伴雙亡

三觀崩毀！金山兄妹亂倫10天4次 狼兄竟對13歲胞妹伸狼爪

獨家／孫德榮怒轟一群草包！羅志祥、金志遙「狂嗑炒飯」慘挨罵