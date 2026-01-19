蘆洲夫妻「身中多刀」雙死陳屍家中 子涉重嫌離家失聯

蘆洲驚傳雙屍案，疑似兒子殺死雙親後逃跑，警方目前緝兇中。（圖／報系資料照）

新北市蘆洲區驚傳雙屍命案，76歲盧姓男子與其84歲許姓妻子，18日中午被發現身中多刀，倒臥客廳血泊之中。警方初步調查發現，死者的兒子在案發前夕匆忙離家，目前去向不明，被列為重大嫌疑人，專案小組正全力追緝中。

18日中午，警方接獲通報，指廖男的電話皆無人接聽，親友趕往其位於蘆洲區中山一路的住處，在門外撥打電話時，雖清楚聽到屋內傳來手機鈴聲，卻始終無人應答，察覺異狀後隨即報警尋求協助。

警方趕抵現場後，由員警陪同並找來鎖匠開門。進入屋內後，赫然發現廖男與妻子許女雙雙倒臥在客廳，現場留下大片乾涸血跡，景象觸目驚心。救護人員到場初步檢視，兩名死者全身上下均有十多處明顯刀傷，早已氣絕多時。

蘆洲分局接獲報案後立即封鎖現場，並會同刑事警察大隊、鑑識小組到場進行採證，經調閱周邊監視器畫面，警方發現死者的兒子在17日晚間9時左右，獨自從案發住處騎乘機車離開，神色匆忙。由於目前該名男子手機關機、行蹤成謎，且根據現場跡證顯示，其具有重大犯案嫌疑。

蘆洲警方目前已與刑警大隊組成專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，相關案情仍需待後續解剖與相關物證釐清。

